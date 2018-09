Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić smatra da posljednja "populistička" izjava Milorada Dodika da će, "kada je riječ o pitanju granice između Srbije i BiH, biti onako kako Srbija kaže" predstavlja novi beskrupulozni nasrtaj na suverenitet BiH, ciljano urušavanje dobrosusjedskih odnosa i namjernu provokaciju koja nema uporište u stvarnim činjenicama.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Dodaje da je zbog toga neophodno, "ne zbog Dodika, nego zbog onih koji mogu biti zavedeni i povjerovati u ovakvu utopijsku i besmislenu izjavu, jasno kazati da u vezi s pitanjem granice između BiH i Srbije, nikada neće biti onako kako Srbija kaže".



- Ta vremena, kada se o interesima BiH odlučivalo u našem susjedstvu, su nepovratno prošla i sasvim sigurno se nikada više neće vratiti. Srbija i bosanskohercegovački entitet RS nisu i nikada neće biti “jedno”, kako Dodik insinuira. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata, cjelovita i nedjeljiva država Bošnjaka, bosanskohercegovačkih Srba, bosanskohercegovačkih Hrvata i ostalih, dok je RS samo jedan od dva bosanskohercegovačka entiteta, nastao u Dejtonu, sa jasno propisanim i ograničenim nadležnostima političko-administrativne jedinice u sastavu BiH, dok sva obilježja države pripadaju samo Bosni i Hercegovini - ističe Zvizdić.



Zbog toga će, kako dodaje, i u vezi s pitanjem granica biti isključivo onako kako kažu, odnosno kako predlože, pripreme, usvoje i provedu nadležne institucije države Bosne i Hercegovine, u skladu s interesima Bosne i Hercegovine, i na bazi očuvanja njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta, saopćeno je iz Zvizdićevog kabineta.



- Dodik zna, ali namjerno prešućuje, pa ga je potrebno podsjetiti, da je Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine postala članicom Ujedinjenih nacija i da je toga dana sa stanovišta međunarodnog prava okončan proces i završena svaka diskusija oko granica Bosne i Hercegovine. Dakle, granica između BiH i Srbije je utvrđena, međunarodno priznata i potvrđena Badinterovom komisijom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, i može se mijenjati samo uz pristanak obje države, a ne kako Dodik sanja i insinuira da će se to pitanje završiti onako “kako će to Srbija kazati” - naglasio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Podsjetio je na hiljadugodišnju teritorijalnu konstantu BiH, čija se neuništiva i neprocjenjiva kulturološka vrijednost i stvarna historijska i politička činjenica ne može osporiti bilo kakvim manipulacijama.



- Bilo bi poželjno da to shvate i prihvate svi koji uzaludno maštaju o podjelama, pripajanjima, razmjenama teritorija i crtanju novih granica, i da taj “labudji pjev” pokušaju pretvoriti u konkretne integracione aktivnosti u cilju jačanja unutrašnje kohezije, unapređenja regionalne saradnje i nastavka puta ka euroatlantskim integracijama - zaključio je Zvizdić.



(FENA)