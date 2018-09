Oko 2.000 biciklista iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u ovogodišnjoj najmasivnijoj biciklističkoj manifestaciji u državi "Giro di Sarajevo".

Foto: Fena

Startne pozicije biciklisti su zauzeli ispred škole ''Skender Kulenović'' na Dobrinji, nakon čega su se u Nedžarićima priključili na glavnu gradsku saobraćajnicu, kojom su vozili do Vijećnice, te nazad do cilja na Vilsonovom šetalištu.



- Ova događaj predstavlja vrhunac biciklističke sezone u Bosni i Hercegovini, promociju biciklizma i zdravog života. Drago nam je što su u posljednjem periodu i nadležni prepoznali značaj biciklizma, te je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo jedan od pokrovitelja "Giro di Sarajevo" - rekao je Feni jedan od organizatora Tarik Šabanović.



Kaže da se u proteklih 11 godina, koliko se organizuje "Giro di Sarajevo", broj biciklista u Sarajevu uvećao u toj mjeri da na desetine hiljada aktivnih biciklista koriste svakodnevno bicikl kao rekreaciju ali i alternativno sredstvo prijevoza.



To je svojim učešćem u trci pokazao i kantonalni ministar kulture i sporta Mirvad Kurić koji je istakao zadovoljstvo što se sredstva izdvajaju za sve benefite koje biciklizam donosi jednoj urbanoj sredini.



- Prezavodoljan sam ovolikim brojem učesnika, koji su pokazali da idemo dalje u razvoju biciklizma u Sarajevu. Zahvaljujući udruženju "Giro di Sarajevo" uređeno je dosta staza, a u tome će im i Ministarstvo nastaviti pružati podršku - kazao je za Fenu Kurić.



Dolaskom na cilj učesnici su poručili da koristeći opremljene urbane staze za kretanje biciklista u Kantonu Sarajevo čuvaju prvenstveno svoje zdravlje, te uštede novac za druga zadovoljstva s obzirom na to da ga ne troše na gorivo ili gradski prijevoz.



(FENA)