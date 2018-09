Novinarka uglednog britanskog magazina "The Guardian" Hayley Long posjetila je Sarajevo i svoje utiske o glavnom gradu BiH podijelila u reportaži objavljenoj u ovom magazinu.

Sarajevo / 24sata.info

Dio teksta koji je u objavljen u The Guardianu pod nazivom "Sarajevo, grad u kojem istok susreće zapad" prenosimo u tekstu ispod, a original možete pronaći na linku ovdje.



"Ako je ikada pozdrav dobrodošlice u meni probudio pomiješane emocije, bio je to pozdrav mladog taksiste na sarajevskom aerodromu.



"Dobrodošli u Sarajevo", rekao mi je i odvezao me do hotela na Baščaršiji, kulturnom i historijskom srcu Sarajeva.



Iako je Sarajevo, glavni grad BiH, ime koje se neizbježno povezuje sa ratom i tragedijom, posljednjih 20 godina je uveliko zacijelilo ovaj upečatljiv i otporan grad, a turizam je uveliko u porastu.



Razlog je očigledan: Sarajevo je prelijepo. Grad je ušuškan između duge doline i planina koje ga okružuju, a skoro na svakom ćošku možete vidjeti prizor kao "sa razglednice".



Tokom najcrnijih dana koje ovaj grad pamti, kada su njegovi građani gađani snajperima, pretrpio je veliku štetu, ali spektakularnoj ljepoti Sarajeva se opet može diviti i u njoj uživati.



Kontrasti grada su oštri. Austro-ugarska arhitektura i mozaik zapadnjačkih radnji se može vidjeti u jednom pravcu, dok samo jednim okretanjem glave prizor se pretvara u Turski bazar. Na jednoj strani ljudi sjede, piju pivo i razgovaraju, dok na drugoj strani ne možete naći niti kap alkohola. Umjesto toga, možete naći širom otvorene kafee koji nude jaku bosansku kafu i, možda, pokoji hookah bar.



Sarajevo ima tako dobru "vibru" koja lako može potisnuti tragove terora koji se ovdje dogodio sredinom devedesetih. Ipak, istina je da ne trebate tragati dugo za dokazima. Skoro na svakoj zgradi iz tog perioda možete vidjeti rupe od metaka, a u Velikom parku u centru Sarajeva je odata počast za više od 1.500 ubijene djece tokom opsade koja je trajala 44 mjeseca.



Ipak, ne stiče se dojam da je Sarajevo tužno mjesto za posjetiti jer kada dođete ovdje, dobijate osjećaj da je grad okrenut prema budućnsoti", navodi Hayley Long u reportaži o Sarajevu, prenosi N1.



(24sata.info)