Prijepodne je na zapadu, sjeverozapadu i jugozapadu Bosne bilo pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a u ostatku naše zemlje sunčano.

Temperature zraka u 11 sati: Bjelašnica 13, Bihać 18, Banja Luka 19, Livno i Sanski Most 20, Bijeljina, Brčko, Bugojno, Ivan-sedlo, Srebrenica i Zvornik 21, Gradačac, Sarajevo i Tuzla 22, Sokolac 23, Doboj 24, Mostar 26 i Trebinje 28 stepeni.



Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Intenzivnije padavine se očekuju na sjeveroistoku Bosne, praćene jakim udarima vjetra, a lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar na sjeveru Bosne slab sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima slab do umjeren južnih smjerova. Dnevne temperature od 23 do 29, u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku Bosne od 27 do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





