Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je prije par godina napravila prijedlog kako bi trebalo da glasi članak u Kaznenom zakonu FBiH kojim bi bili sankcionirani svi napadi na novinare u vrijeme vršenja njihove dužnosti - kazala je Feni članica te Komsije odvjetnica Nada Dalipagić.

Dodala je da je predložena kazna za takav napad bila kao kazna za napad na inspektore u vršenju službene dužnosti.



- Smatram da bi to zaista doprinijelo isključivoj zaštiti novinara u svakom slučaju i ja sam odavno već zagovornik te ideje da se to unese u Kazneni zakon kako bi se sankcionirali takvih napadi - kazala je Dalipagić.



Naglasila je da osuđuje svako nasilje, a posebno napade na novinare, jer su, prema njenoj mišljenju, novinari u sličnoj situaciji kao što su i odvjetnici - nosioci svog samostalnog posla.



- Kako bi se dalje moglo doprinijeti što boljem rješavanju svih slučajeva isključiva odogovornost je na tužiteljstvu. Na temelju Zakona o kazenom postupku istragu provodi tužiteljstvo, potrebno je provesti sveobuhvatnu istragu, podići optužnicu protiv napadača i adekvatno ih kazniti i to objaviti, što to doprinijelo boljoj zaštiti novinara - kazala je Dalipagić.



Miodrag Živanović, profesor Univerziteta u Banjoj Luci, koji je također član Žalbene komisije Vijeća za štampu, smatra da bi trebalo donijeti zakon koji bi novinare tretirao kao službene osobe.



- Moguće je to pravno riješiti, a teže pitanje će biti da li je to moguće i ako bi se riješilo pravno nekim aktom uopšte provoditi. Mi smo takva zemlja, mi smo takvo društvo koje šta god napiše na papir jednostavno ne provodi - kazao je Feni prof. Živanović.



On je naglasio kako postoje i drugačiji napadi na novinare osim fizičkih napada, pa čak i ubistava.



- Postoje i drugačiji načini napada na novinare, a riječ je o tome da se životi novinara u svakodnevnici često uništavaju snagom ili htijenjima brutalne politike. Novinari dobivaju često i otkaze, budu protjerivani sa svojih radnih mjesta, iz redakcija. To je također opasno - kazao je prof. Živanović, dodajući kako se mora iznaći pravno rješenje za zaštitu novinara.





