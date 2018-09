Nikolina Makivić čistom desetkom završila je Tehnološki fakultet u Banjaluci, a kao najbolji student u historiji fakulteta dobila je "Zlatnu značku Nikole Tesle", ali ne i zaposlenje.

Foto: NN

Na pitanje novinara televizije "N1" zar niko Bosni i Hercegovini, nakon završenog studija sa prosjekom deset, nije imao spremnost da je zaposli Nikolina, sada već doktorant Sorbone odgovara:

"Apsolutno niko".



Djelimično rješenje problema stiglo je od Vlade Ruske Federacije. Stipendirali su Nikolin odlazak u Moskvu da bi učila jezik. U tom periodu stigla je u ponuda sa banjalučkog fakulteta da odradi pripravnički - to je bilo kasno, javlja pomenuta televizija.



Vlada Francuske već je izdvojila sredstva za master program iz fizičke hemije za nanonauku na prestižnom univerzitetu Paris Diderot.



"Ukoliko vas tamo prepoznaju kao talenat onda i ulažu u vas, što ovdje nije baš slučaj", priča Nikolina Makivić za televiziju "N1".



Na Sorboni je nastavila i doktorske studije. Uključena je u oblasti proizvodnje i unapređenja baterija, a projekat na kojem radi trenutno košta 100.000 evra.



"Strašno volim svoju zemlju i voljela bih da se jednog trenutka stvore uslovi da mogu da se vratim, ali kad god sam nešto pokušala bila sam zaustavljena i to me jako boli. Takođe, sad tokom doktorskih studija nemam nikakvu podršku iz Bosne i Hercegovine", otkriva ona.



(N1)