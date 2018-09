Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da i dalje očekuje odgovor iz Sarajeva na koji način je kreirana odluka o zabrani ulaska ruskog pisca Zahara Prilepina u BiH i da Srpska neće odustati dok se ne utvrdi odgovornost.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da je poznato da je zabrana Prilepinu produkt odluke zajedničkih organa na nivou BiH.



"Da je državni organ znao bi se red. Pošto tamo nema nikakvog reda, nema ni države", rekao je Dodik novinarima u Romanovcima kod Gradiške.



On je ponovio da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda, te da ne može ništa da se uradi na štetu bilo kog naroda ili entiteta, prenosi Srna.



"Ovdje je jasno da je učinjeno sve na štetu srpskog naroda i Republike Srpske, jer je zabranjen ulazak našem prijatelju koji je došao na kulturnu manifestaciju do koje mi veoma držimo. To su `Kočićevi dani` u Banjaluci, a neka bahatost, koja postoji u Sarajevu, onemogućila mu je ulazak", rekao je Dodik.



(24sata.info)