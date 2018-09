Iako je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zadnjih godina pojačana svijest o korištenju bicikla kao sve poželjnijeg, zdravijeg, praktičnijeg i jeftinijeg načina prijevoza, Sarajlije se suočavaju sa problemom nepostojanja biciklističkih staza na određenim dionicama grada, ali i nepovezanosti dijelova izgrađenih staza.

Ilustracija / 24sata.info

Posebno se kao problem izdvaja nepostojanje biciklističkih staza prema zelenim oazama grada i najposjećenijim izletištima - Vrelu Bosne i Stojčevcu, te području Bentbaše i Kozije ćuprije. Ljubitelji biciklizma, time, nemaju mogućnost niti voziti s jednog na drugi kraj grada, od Ilidže do Baščaršije, iako bi dijelovi takve cjelovite staze prolazili duž atraktivnih zona prirode poput rijeka Bosne i Miljacke.



Na području općine Novo Sarajevo u 2016. godini izgrađena je obostrana biciklistička staza u ulici Hamdije Čemerlića u dužini od 900 metara sa kompletnom pratećom signalizacijom.



Iz te općine Feni su naglasili da su tokom ove godine izvršili radove na izgradnji obostrane biciklističke staze u ulici Topal Osman paše u dužini od 600 metara, također sa kompletnom pratećom signalizacijom.



"Nakon završetka radova na izgradnji Južne longitudinale, planirana je izrada projektne dokumentacije za obilježavanje obostrane biciklisitčke staze u ulici Azize Šaćirbegović, a ukoliko se aktivnosti budu provodile planiranom dinamikom, izvođenje radova na obilježavanju ove biciklističke staze planirano je u narednoj godini", kazali su.



Prvi dio biciklističke staze u općini Centar, od Ulice Sutjeska do ulaza u kompleks Zetra ukupne dužine 841 metar, je zvanično predat građanima na upotrebu, a za realizaciju te faze projekta Općina je osigurala gotovo 300.000 KM.



Podsjetili su da su sredinom maja radnici građevinske firme "Grakop" iz Kiseljaka započeli sa radovima na realizaciji druge faze izgradnje biciklističke staze između Alipašine ulice i gradskog parka na Jezeru.



Iz Općine ističu da su radovi započeli od ulaza u kompleks Zetra te da je sada "podignut" stari asfalt do saobraćajnice koja vodi pored stadiona Koševo. U toku su mašinski iskopi za polaganje elektro instalacija za novu LED rasvjetu.



"Biciklistička staza bit će asfaltirana i obojena crvenom bojom dok će pješačka staza biti popločana. Također je planirano postavljanje novih betonskih ivičnjaka. Uz novu stazu dužine 800 metara će biti postavljene parkovske klupe", kazali su iz Općine te dodali da su za realizaciju te faze projekta izdvojili oko 360.000 KM.



"Završetak ovih radova je planiran u roku od dva mjeseca. Naš cilj je u narednom periodu spojiti ovu stazu sa gradskom biciklističkom stazom", zaključili su iz Općine Centar.



Iz Općine Ilidža istakli su da su realizirali prvu fazu izgradnje, i to od Doma zdravlja Ilidža, Butmirske ceste pa do Hrasničke ceste u dužini od 4.300 metara.



Najavili su da planiraju uložiti 300.000 KM kako bi već urađenu biciklističku stazu spojili sa centrom Ilidže, kružnim tokom, do raskrsnice kod Energoinvesta.



Međutim, ističu da im problem predstavlja rješavanje imovinsko pravnih odnosa te da je predmet trenutno u Pravobranilaštvu Općine.



Iz Općine Stari Grad Sarajevo navode za Fenu da je područje te općine većim dijelom izuzetno nepovoljno za izgradnju biciklističkih staza.



Stoga, naglašavaju da projekt gradnje nije rađen niti je planiran u skorijem periodu.



Pojašnjavaju da označena biciklistička staza postoji na lokalitetu Dariva - Aleja ambasadora do Kozije ćuprije, ukupne dužine 2.300 metara te da se redovno se koristi.



Informacije o izgradnji biciklističkih staza u njihovoj nadležnosti Fena nije dobila od Općine Novi Grad i Grada Sarajeva.



(FENA)