Braća Stipe i Franjo Crnjac od ponedjeljka, 3. rujna bit će jedini učenici područne Druge osnovne škole u Donjoj Britvici kod Širokog Brijega.

Ova dva brata će od početka nove školske godine biti jedini učenici u cijeloj školi, a kažu da ih to ne brine previše jer se ionako vole skupa igrati obzirom da u selu nema puno djece.



Broj učenika u ovoj školi u rapidnom je padu zadnjih desetak godina, a ove godine škola će ostati samo na njima dvojici. Mlađi Franjo (7) kreće u prvi, a Stipe (10) u peti razred.



Njihovi roditelji ističu da im to nije problem, iako nisu previše sretni jer se djeca nemaju s kim igrati.



- U selu je svakako malo djece, a u školi će biti samo njih dvojica. Dobro je to što je škola blizu kuće i što možete svakodnevno komunicirati s učiteljicom, ali nije dobro jer ne znam kako će se snaći kada krenu u Široki Brijeg, u šesti razred i dođu među ostalu djecu. Bit će im vjerojatno malo neobično, ali je ogromna prednost to što je rad učiteljice s djecom puno kvalitetniji jer im se učiteljica može puno više posvetiti kad nema puno djece - rekla je Feni majka dječaka Dubravka Crnjac.



Kad Stipe završi peti razred u Donjoj Britvici, Franjo bi trebao ostati jedini učenik u školi. Iako je situacija neobična, iz Ministarstva obrazovanja, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) kazali su da je moguće održavati nastavu iako je u školi samo jedno dijete, pod uvjetom da roditelji to žele.



Nakon što stariji sin krene u školu u Širokom Brijegu, mlađi će vjerojatno nastaviti školovanje u Donjoj Britvici.



- Možda nema smisla da dijete samo ide u školu, sad dok su dvojica to je drukčije, ali se situacija za nas ne mijenja znatno nakon što Stipe krene u Široki Brijeg - govori majka te dodaje i da će o eventualnom preseljenju djeteta u drugoj školi odlučiti on sam.



- Ako se Franjo bude htio premjestiti u drugu školu, mi ćemo mu ispuniti želju, ali zasad ne mislim da će to biti potrebno, svakako će trenirati nogomet jer to voli tako da će biti prilike za socijalizaciju s drugom djecom - rekla je majka Dubravka.



Inače, selo Donja Britvica nalazi se desetak kilometara sjeverno od Širokog Brijega, a u cijelom selu živi oko 80 stanovnika.



