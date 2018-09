Produženi boravak u Mekki 1.420 hadžija iz Bosne i Hercegovine smatra privilegijom i prilikom da, kao rijetko ko, poslije obavljenog hadža koji ima svoje stroge obaveze, uživaju u namazu u haremu K'abe, da obilaze mjesta i zemlju kojom je hodao posljednji Božiji poslanik Muhammed a.s.

Foto: Fena

- Allah dž.š. nas je pozvao u goste i produžio nam boravak u blizini Njegove kuće, K'abe to je nama velika čast i privilegija - kazao je za Fenu Bećir Jašić, hadžija iz Jelaha, kojemu je to peti odlazak na hadž.



Prisjetio se kada je prvi puta bio na hadžu 1990. godine. Tada je, kaže on, i hotel bio daleko, po osam do devet ljudi je bilo u jednoj sobi, spavali su na spužvama i imali su samo jedno kupatilo. Za doručak su imali kiflu i čaj, ali su svi bili zadovoljni, "jer se na hadž ne ide da bi se spavalo i uživalo u jelu, nego valja sprati grijehe sa sebe, steći Allahovo zadovoljstvo“.



- Organizacija hadža naše Islamske zajednice je svake godine bolja i bolja, a ove godine je bila najbolja. Imamo komforne sobe, za jesti i piti što ti duša poželi, a od Bejtullaha smo udaljeni 10 minuta i prezadovoljni smo, hvala Allahu. Za nas su ovo najljepši dani u životu – naglasio je hadžija Jašić.



U prilog njegovoj tvrdnji, pojašnjava, je i kiša, koja je rijetkost, ali je pala u petak.



Organizacijom hadža je zadovoljan i direktor Ureda za hadž i umru muderris Nezim ef. Halilović koji ističe da su i pored poteškoća koje su imali ipak uspjeli maksimalno ispuniti očekivanja hadžija.



- Iako smo bili suočeni sa određenim problemima, kao organizatori učinili smo sve što je u našoj moći da našim hadžijama pružimo najbolje uslove za boravak u Mekki i Medini.



Produženi boravak u Mekki je na račun Islamske zajednice u BiH, a troškove će refundirati agencija sa kojom je sačinjen ugovor o avio-prevozu a koja isti nije ispoštovala.



Ističe da u hotelu Lamar hadžije imaju raznovrsnu i ukusnu hranu kojom su zadovoljni, "čak kažu da takvu hranu nemaju ni kod svoje kuće, ali ima i onih koji vole da jedu i u drugim mekkanskim restoranima i kušaju arapsku hranu".



Od hotela do harema svakih pet minuta saobraća autobus tako da je to veliko olakšanje za hadžije.



O zdravlju hadžija brine šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara, i bit će sa hadžijama sve do povratka u domovinu.



- Produženi boravak hadžije maksimalno koriste za razne ibadete. Za svoje najmilije obavljaju umru i uče hatma-dove, sve namaze obavljaju u haremu K'abe i uživaju u umilnom glasu imama šejha Mahira Muajqila, čijim učenjem niko ne može ostati ravnodušan, tavafe oko K'abe - rekao je muderris Halilović.



Organiziran je i obilazak znamenitih mjesta, Arefata, Mine, Muzdelife, pećine Es-Sevr - gdje su se Poslanik s.a.v.s. i njegov prijatelj Ebu Bekr skrili dok su bili na putu za Medinu tokom Hidđžre, pećinu Hira - u kojoj je posljednji Božiji poslanik Muhammed prvi puta upoznao meleka Džibrila a.s.koji mu je prenio prve riječi Objave od Allaha dž.š., mjesto na kojem je počela objava Kur'ana.



- Naše hadžije su prepoznatljive po svojim nurli licima, posebno, naše dobre majke i očevi, oni koji su s mukom sticali svoj imetak i štedjeli za hadž, oni su najljepše hadžije – kazao je Halilović.



Dodao je da će se polako spremati za povratak u domovinu, iako mnogim hadžijama teško pada rastanak od K'abe, ali su zadovoljni svi jer su ostavili pozitivan trag gdje god su se pojavili.



(FENA)