U Krajini i na zapadu Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana.

Ilustracija / 24sata.info

U većem dijelu Bosne se očekuje kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar na zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini slab do umjeren južni i jugoistočni, a u ostatku Bosne, uglavnom, slab, sjeverni i sjeverozapadni.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne na zapadu i sjeverozapadu Bosne od 22 do 28, a u ostalim područjima od 28 do 33 stepena.



U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 30 stepeni.



(Avaz)