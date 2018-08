Željeznice Federacije BiH i ove godine uvode poseban voz za Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo u Mostaru, takmičenje najelitnijih skakača svijeta koje se ove godine održava 7. i 8. septembra.

Arhiv / 24sata.info

Nakon velike potražnje prošle godine kada je iz Sarajeva prema Mostaru u rekordnom roku rasprodano pet vozova, iz Sarajeva će se po istim cijenama na takmičenje u Mostaru moći putovati i ove.



Cijena povratne karte iznosi 19,40 KM. Karta je besplatna za djecu do četiri godine (bez sjedećeg mjesta). Za djecu starosti 4 do 12 godina cijena karte je 13 KM, a u ponudi je i Family paket, karte za dvoje roditelja (ili dvije odrasle osobe) i dvoje djece 4 do 12 godina iznose ukupno 42,80 KM.



Voz će ove godine krenuti u subotu 8. septembra u 8:55 sati iz Sarajeva, a povratak je planiran isti dan u 17:40 sati iz Mostara.



Zbog velikog interesovanja, preporučuje se pravovremena kupovina karata, koje će biti dostupne na blagajni Željezničke stanice u Sarajevu od ponedjeljka 3. septembra.

(24SATA.INFO)