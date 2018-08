U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni. Dnevne temperature od 24 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Krajini i na zapadu Bosne u subotu pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar na zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini slab do umjeren južni i jugoistočni, a u ostatku Bosne, uglavnom, slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne na zapadu i sjeverozapadu Bosne od 22 do 28, a u ostalim područjima od 28 do 33 stepena.



U nedjelju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje pretežno sunčano, uz umjeren porast naoblake tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu BiH. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne na zapadu o sjeverozapadu Bosne od 21 do 28, a u ostatku zemlje od 27 do 33 stepena.



Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja očekuje se u ponedjeljak. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 31 stepen.



U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalni pljusak je moguć na sjeveru Hercegovini tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 23, a dnevne od 23 do 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

