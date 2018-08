Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na putevima u BiH i graničnim prelazima.

Posebno frekventan saobraćaj očekuje se u poslijepodnevnim satima. U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozorava se na smanjenu vidljivost zbog magle. Na svim putnim pravcima učesnicima u saobraćaju savjetuje se da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.



Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.



Deminiranje terena i povremene polusatne obustave saobraćaja tokom dana aktuelne su na dionicama magistralnih puteva:



- Bosanski Petrovac-Drvar (na planinskom prevoju Oštrelj, od 8 do 16 sati),

- Bosanski Šamac-Odžak (u mjestu Prud od 8 do 16 sati) i

- Brčko-Bijeljina (u mjestu Gredice od 07 do 14:30 sati).



Sanacioni radovi u toku su na dionicama autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica i Kakanj-Visoko, kao i na magistralnom putu M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj (most preko rijeke Ljubine kod Srednjeg i Karaula). Na ovim dionicama postavljena je saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.



Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada kratkotrajna. Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT



A-1



Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.



Kakanj-Visoko zbog izvođenja radova na mostu kod petlje Visoko, saobraća se usporeno, jednom trakom.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



M-14



Srbljani-Bosanska Krupa, zbog radova na saniranju škarpi i kosina saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.



M-14.1



Brčko-Bijeljina, zbog deminerskih radova, svakim radnim danom u terminu od 07 do 14:30 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja u mjestu Gredice.



M-14.2



Bosanski Šamac-Odžak,zbog deminerskih radova, svakim radnim danom u terminu od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja u mjestu Prud.



Bosanski Petrovac-Drvar, zbog deminerskih radova, svakim radnim danom u terminu od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja na prevoju Oštrelj.



M-16



Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-16.1



Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), zbog izvođenja neophodnih radova na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.



M-16.4



Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno), zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas saobraćaj teretnih vozila je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.



M-17



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18



Semizovac-Olovo, zbog radova na mostu preko rijeke Ljubine kod Srednjeg vozila saobraćaju novoizgrađenom obilaznicom u blizini.



Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



REGIONALNI PUTEVI



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-418 Podbor-Rumboci-Varvara, zbog sanacionih radova na dionici Podbor- Aćimići potpuno je obustavljen saobraćaj. U vrijeme obustave alternativni pravac za putnička vozila je kroz naselje Sopot, a za teretna vozila M-16.2 Bugojno ili R-419 preko Blidinja.



R-446 put za Trebević, kod spomen obilježja „Vraca“, zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.



R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO



-Zbog polaganja završnog sloja asfalta, danas i sutra od 09 do 17 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici ulica Hadželi-Regionalni put R-442. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravci.



- Zbog izvođenja radova od 07 do 17 sati saobraćaj se obustavlja u ulici Kemal Begova (od spoja sa ulicom Alipašina, do spoja sa ulicom Koševo), Za vrijeme privremene obustave alternativni pravac je Alipašina-Koševo-Danijela Ozme.



- Zbog izvođenja radova od 07 do 17 sati saobraćaj se obustavlja u ulici Munira Gavrankapetanovića (od spoja sa ulicom dr.Kasima Begića do ulaza na pijacu Stup). Za vrijeme privremene obustave alternativni pravac je Dr.Kasima Begića-Aleja Bosne Srebrene-Kurta Schorka i obratno.



- Zbog izgradnje kružnog toka raskrsnice, saobraća se usporeno na raskrsnici ulice Hadželi sa regionalnim putem R-442a (u Hadžićima).



- Zbog radova na rekonstrukciji ulice Briješćanska (od raskrsnice sa ulicom Hifzi Bjelevca do raskrsnice sa ulicom Nikole Šopa) obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Hifzi Bjelevca-Nikole Šopa.



- Zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora potpuno je obustavljen saobraćaj na putu Hadžići-Kasetići, na dijelu od skretanja za objekat "Kasarna Žunovnica" do naselja Kasetići. Alternativni pravac za vrijeme obustave saobraćaja je: Hadžići- ulica Žunovačka- ulica Tinohovska- naselje Kasetići.



- Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice ulica Hrasnička cesta-Umihane Čuvidine-Seada Bublina obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci.



-Zbog sanacionih radova, u vremenu od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Numan Paše Ćuprilića (od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do spoja sa ulicom Viteška).



- Zbog izvođenja neophodnih sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Kamenica (od broja 47 do broja 88). Radovi se izvode etapno do 50 metara, a za vrijeme obustave, alternativni pravac je Kamenica-Mahmutovac-Paje Malta i obratno.



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog sanacionih radova, od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.



- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Derviša Numića, Bosanskih Gazija, Nalina, Odobašina, Goruša, Sagrdžije, Ložionička, Sutjeska, Novopazarska, Armije Republike Bosne i Hercegovine , Hadželi, Stari drum i Poljine.



MOSTAR:



Zbog sanacionih radova, izmjenjen je režim saobraćaja u Ulici biskupa Čule (od raskrsnice sa ulicom Kneza Branimira do raskrsnice ulica Fra Didaka Buntića i Ilićka). Radovi će se izvoditi do 01.9. 2018. god. Za to vrijeme autobusi i teretna vozila preusmjeravaju se iz pravca Čitluka preko Varde (skretanje za naselje Rodoč), a iz pravca Širokog Brijega u naselju Polog (skretanja na izgrađenu -makadamsku obilaznicu prema raskrsnici Varda), saopćeno je iz BIHAMK-a.

