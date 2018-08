Ujedinjeni narodi proglasili su 30. august za Međunarodni dan nestalih osoba, a ovaj dan ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu jer je samo u proteklom ratu u BiH nestalo oko 35.000 osoba.

Foto: 24sata.info

U Memorijalnom centru u Gornjoj Kalesiji danas je u povodu Međunarodnog dana nestalih održana javna tribina koju je organiziralo Udruženje porodica zarobljenih i nestalih općine Zvornik.



Hajriji Delić iz Klise nadomak Zvornika 1992. godine iz kuće su odvedeni svi muški članovi porodice. Uradile su to paravojne formacije iz Srbije i komšije iz susjednih sela.



Njeni sinovi, muž, svekar i rođaci nisu bili vojnici, a od tog junskog dana za nju je nastupio period traženja. Sinove i muža je pronašla u masovnim grobnicama. Sve je manje nade da će pronaći svekra. Iz njene bliže porodice kao nestala osoba vodilo se čak trinaest muškaraca.



- Sinovi su mi bili 1972. i 1975. godište. Ukopala sam ih jednog do drugog isti dan. I danas tragam za ostalim. Živim i čekam, a da li ću dočekati da ih nađem, ne znam - kazala je Delić.



Samo u Zvorniku kao nestali vodilo se 1.753 osobe. Većina njih pronađena je u četiri veće masovne grobnice. Takva je i sekundarna masovna grobnica Crni Vrh u kojoj su otkriveni posmrtni ostaci oko 500 osoba.



Predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Zvornik Ahmet Grahić podvukao je da je najveći problem je što se traži za još 428 osoba na zvorničkoj općini, a od tog broja 245 njih je iz grupe izvedene u jednom danu s Bijeloga Potoka.



- Naš osnovni cilj je pronaći te osobe. Iz godine u godinu sve je teže doći do lokacija grobnica, a sve je teže doći i do svjedoka - kazao je Grahić.



Porodice nestalih osoba traže nastavak procesa ekshumacija, identifikacija, ali i pravdu.



Iz Kantonalnog tužiteljstva Tuzla podsjećaju da su prije osam godina predmeti za suđenje ratnih zločina u Zvorniku počinjenih tokom 1992. godine predati Tužilaštvu BiH.



Šefica Odjeljenja za ratne zločine Tužiteljstva Tuzlanskog kantona Alma Džaferović kaže da su postojali dokazi za provođenje istrage protiv 165 osoba, a obuhvata sve osobe koje se sumnjiče za počinjene zločine u ovom području tokom rata.



- To je bio kompleksan rad i taj kompleksni predmet ustupljen je Tužilaštvu BiH s dokazima koje smo prikupili do augusta 2010. godine. Smatramo da je bilo dovoljno dokaza da se uradi naredba o provođenju istrage - dodala je Džaferović.



U periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 35.000 osoba, a 23 godine kasnije, traga se za još više od 7.000 osoba.

(fena)