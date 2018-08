Pitanjem "Gdje je?", danas je u Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestalih osoba u organizaciji Društva Crvenog križa BiH i 18 udruženja porodica nestalih osoba, koji su širom Bosne i Hercegovine podijelili više od 3.500 hiljade tamnih balona sa tim pitanjem.

Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog križa Željko Filipović istakao je porodice nestalih već 20 godina traže svoje najmilije, da nažalost, mnogi od njih još nisu uspjeli u tome, a da je proces pronalaska sve komplikovaniji kako vrijeme prolazi.



- Komitet Crvenog križa je napravio petogodišnji plan gdje daje sve moguće resurse kako bi se došlo do dodatnih informacija. Također pružamo podršku institucijama koje se bave ovim problemom, ali i članovima porodica - kazao je.



Apelovao je na sve vlasti u BiH, ali i dalje, da se uključe u proces traženja nestalih soba, jer porodice imaju pravo da znaju gdje su njihovi članovi porodica.



- Molim i pojedince koji nešto znaju da istupe i daju informaciju, jer se ovdje radi o humanitarnom činu kako bi porodice mogle dostojanstveno da žale za svojim najmilijim - zaključio je Filipović.



Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe Amor Mašović kazao je da se još uvijek traga za 7.191 registrovanom i verifikovanom nestalom osobom koje su nestale od 30. aprila 1992. do 14. februara 1996. godine na teritoriji BiH, ali i susjednih država, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova te da tragaju za svim državljanima BiH bez obzira gdje se dogodio nestanak u tom periodu.



- Trenutno nam pristižu rezultati DNK analiza osoba koje su ubijene na Korićanskim stijenama. Do ovog časa u toku ove godine, ekshuminare su 54 nestale osobe, dok ih je 72 identificirano - istakao je Mašović te izrazio nadu da će u drugom dijelu 2018. godine rezultati biti bolji.



Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija istakla je važnost tradicije kulture sjećanja na nestale osobe u BiH, jer njihove porodice, iako pate, očekuju njihov pronalazak.



Naglasila je da veliku odgovornost imaju nadležni nivoi vlasti koji se bave tim problemom, a to su tužilaštva, policijske agencije i Institut za nestale osobe, a koji su do sada identificirali oko 70 posto nestalih.



Podijeljeni baloni predstavljaju težak teret neizvjesnosti koji porodice nestalih prati kroz njihovu svakodnevnicu već preko 20 godina. Građani su danas imali priliku da izraze solidarnost sa porodicama, simbolično preuzimajući dio njihovog tereta. Povodom ovog dana su sinoć i neka značajna mjesta, kao što je sarajevska Vijećnica, bile osvijetljena pitanjem „Gdje je?" kako bi se podsjetilo na potrebe i prava porodica nestalih osoba.



