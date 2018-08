Vijeće naroda Republike Srpske (RS) razmatrat će 6. septembra veto Kluba Bošnjaka na zaključke parlamenta RS-a u vezi s Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995.

Kemo Čadmžija / 24sata.info

Potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čadmžija je rekao da Narodna skupština RS-a, usvajanjem zaključaka kojim odbacuje ovaj izvještaj, negira genocid, utvrđen i presuđen pravosnažnim presudama, čime povrijeđuje vitalni nacionalni interes bošjačkog naroda.



- Zaključci Narodne skupštine usmjereni su na prekrajanje istine o Srebrenici, negiranje genocida, prikrivanje istorijskih činjenica, promjenu karaketara rata u BiH, minimiziranje žrtava agresije i genocida, a naročito brisanje nacionalnog i vjerskog identiteta Bošnjaka – istakao je Čamdžija.



U obrazloženju veta je Klub Bošnjaka naveo detalje iz presuda o genocud u Srebrenici.



- Bit će to vrlo teško osporiti – rekao je Čamdžija i dodao da se skupštinskim zaključcima ne može promijeniti karakter rata i ono što se dogodilo u Srebrenici.



- O tome svjedoče bijeli nišani u Potočarima – istakao je Čamdžija.



Šef Kluba Srba u Vijeću naroda RS-a Pero Petrović je dodao da fomiranje nove komisije, koju najavluju iz Vlade RS-a, ima za cilj da se utvrdi istina o dešavanjima na srebreničkom području tokom rata.



- Ne znam kome bi to moglo da smeta – dodao je Petrović.



Bošnjački Klub je prošle sedmice pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zaključke parlamenta RS-a u vezi s Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995.



U zaključcima, koji su usvojeni 14. augusta na sjednici Narodne skupštine, uz protivljenje poslanika Koalicije “Domovina”, odbacuje se izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine.



Također, u jednom od zaključaka se traži od Vlade RS-a da povuče navedeni izvještaj i stavi ga van snage, što je ona i uradila 18. augusta, iako se o skupštinskim zaključcima još nisu bili izjasnili svi klubovi u Vijeću naroda RS-a, niti su oni stupili na snagu.



