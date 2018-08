Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko sudjelovala je danas na sjednici Odbora za vanjske poslove na kojoj je održana rasprava o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Na početku svog izlaganja, zastupnica Zovko je naglasila kako se politička logika koja je primjenjivana u Bosni i Hercegovini u 23 poslijeratne godine pokazala neuspješnom, a što je i bilo prepoznato u četiri prethodne rezolucije Europskog parlamenta, priopćeno je iz Europske pučke stranke.



„Tu činjenicu prepoznale su i druge međunarodne institucije, na primjer, Međunarodna krizna grupa u svom Izvješću o izlaznoj strategiji iz srpnja 2014., te Parlamentarna skupština Vijeća Europe u detaljno razrađenom izvješću iz prosinca 2017. i rezolucijama iz siječnja 2018. godine. Nacrt rezolucije, koji sada razmatramo, nastavlja u istom smjeru te mu moramo dati punu potporu, kao i prošle godine“, rekla je Zovko.



U nastavku svog izlaganja, zastupnica Zovko je naglasila kako je pozitivno to što je Europska komisija prihvatila neke od preporuka Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, no pritom je istaknula kako to više nije dovoljno.



„Nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu ni za samu Europsku uniju ako Europska unija prešutno održava neučinkovitu politiku koju su u prošlosti kreirali drugi. Ono što Bosni i Hercegovini treba je više europskih rješenja za probleme s kojima se zemlja jako dugo bori, kao što su federalizacija, prava zajednice, teritorijalno preuređenje i legitimno zastupanje, a to je i spomenuto u rezoluciji“, naglasila je hrvatska eurozastupnica.



Također, Zovko je naglasila kako je najvažnije da Europska komisija shvati da se među tri suprotstavljene zajednice ne smije zauzimati strana, kao što su to činile neke svjetske sile još od potpisivanja Daytonsko-pariškog sporazuma 1995. godine. Istaknula je kako je odgovor u ravnopravnosti te da s takvom politikom Europska unija može biti vjerodostojan posrednik, ako se to od nje zatraži.



„Međutim, jedino pravo rješenje je u rukama tri zajednice, a ne Europske unije. Mi možemo dati prijedloge, ali na vođama je ova tri naroda da međusobno dogovore rješenja, žele li da Bosna i Hercegovina opstane i nadajmo se jednog dana i krene naprijed“, poručila je Zovko.



