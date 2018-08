Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je na svečanoj sjednici povodom 29. augusta, Dana ZDK-a, dodijelila javna priznanja tog kantona, a Povelje "Počasni građanin ZDK-a" pripale su ministru odbrane Turske Hulusiju Akaru i bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću.

Stjepan Mesić / 24sata.info

Ova priznanja uručio je predsjedavajući Skupštine ZDK-a Jasmin Duvnjak, a umjesto ministra Akara, nekadašnjeg glavnokomandujućeg turskih mirovnih snaga u BiH, priznanje je primio vojni ataše u Ambasadi Turske u BiH brigadir Gulhan Yilmaz, koji se zahvalio u ime svog ministra.







- Znam da je Zenica i BiH na posebnom mjestu u njegovom srcu, ali zbog velikih obaveza u Turskoj, danas nije mogao doći - kazao je brigadir Yilmaz.



Priznanje “Počasni građanin ZDK” dobio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, koji je lično primio svoje priznanje.



- Kada je trebalo hrabrosti da se pred svjetskom javnosti bori za opstanak BiH, ja sam imao hrabrosti. Nije mi žao, mada sam imao problema u svojoj državi, ali smo završili taj, veliki posao. BiH je ostala u svojim granicama - poručio je Mesić.



Ocijenio je da još ima nekih koji misle da mogu mijenjati granice u Evropi, a “arhitektura Evrope” je, ističe, završena.



- To je važno da znaju i ljudi u BiH, da ne gube vrijeme na ideje koje nisu ostvarili. Isto tako, to moraju znati i političke elite u Zagrebi i Beogradu, da ne šalju takve poruke - kazao Mesić.



Predsjedavajući Skupštine ZDK-a Jasmin Duvnjak u svom je prigodnom obraćanju podsjetio da se unazad pet godina slavi Dan ZDK-a i to na datum kada je objavljena Povelje Kulina bana, koji je na ovaj datum 1189. godine tim dokumentom omogućio Dubrovčanima nesmetanu trgovinu sa srednjovjekovnom BiH.



- Poruke velikog bana Kulina, možda su danas aktualnije nego ikada do sada. Uistinu, poruke bana Kulina su svevremenske. To su poruke mira, tolerancije, ekonomskog prosperiteta i dobrosusjedskih odnosa. Iskreno se nadam da ćemo, svi mi zajedno, živjeti Povelju, odnosno vrijednosti koje nosi Povelja velikog bana Kulina - poručio je Duvnjak.



Premijer ZDK-a Miralem Galijašević govorio je o privrednim, kulturnim i sportskim dostignućima ZDK-a te poželio sretan početak nove školske godine za sve đake i studente, uz želju da rastu i odgajaju se u bh. duhu.



- Zbog njih i za njih, valja nam još puno raditi i zanemariti sva naša razlikovanja, politička i svaka druga. Biti još bolji, praviti prihvatljiviji ambijent za budućnost - podvukao je Galijašević.



On je uručio osam priznanja “Plaketa ZDK”, koje su dodijeljene Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP), kompaniji “ALMA RAS” d.o.o. Olovo, doktorici Mirjani Agačević iz Zenice, akademiku prof.dr. Dževadu Karahasanu iz Sarajeva, kojem će naknadno biti uručeno priznanje, Ismailu Zulfiću iz Zenice, Ženskom rukometnom klubu Krivaja Zavidovići, Reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci te posthumno Emilu Brniću iz Zenice, donedavnom direktoru Doma penzionera u Zenici.



Osim svečane sjednice Skupštine, proteklih su desetak dana na više lokacija održane brojne kulturne manifestacije, a zadnji događaj u povodu Dana ZDK bit će čas historije u svim osnovnim i srednjim školama u ZDK-u, kojim će 3. septembra početi i nova školska godina u tom kantonu.



Jučer i danas su u sjedištu ZDK-a upriličeni i brojni prijemi za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata, kao i za bivše predsjednike Skupštine ZDK.



Predstavnici skupštinskih komisija ovih su dana posjetile ili će tek posjetiti institucije širom Kantona, uglavnom one koje se bave socijalnom tematikom.





(FENA)