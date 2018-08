Uvjeti za vožnju su povoljni. Magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.

Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Dionicama cesta koje prolaze usjecima iz Auto moto saveza BiH upozoravaju na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa se vozači mole za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa.



Zbog izvanrednog prijevoza tereta velikih dimenzija mogući su povremeni zastoji na dionici GP Kamensko - Renići - Karlov Han - Tomislavgrad - Kolo - Blažuj (skretanje za Eminovo selo).



Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u dužini od 1 km preusmjeren u pretjecajnu traku.



Na dionici autoceste A1 Kakanj - Visoko (kod petlje Visoko) zbog izvođenja radova na mostu promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac,



- M-6 Domanovići - Stolac,



- M-14 Srbljani - Krupa,



- M-16.1 Klašnice - Prnjavor,



- M-18 Semizovac - Srednje, Olovo - Kladanj (Karaula),



- R-415a Šipovo - Baraći.



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-14.2 Šamac - Odžak (u mjestu Prud) i Petrovac - Drvar (Oštrelj).



Zbog radova u Mostaru, doći će do privremene regulacije promete na dionici ceste u Ulici biskupa Čule od križanja s Ul. Kneza Branimira do križanja s Ul. fra Didaka Buntića i Ul. Ilićka od danas do 1.9.2018.



Promet autobusa i teretnih motornih vozila iz pravca Čitluka preusmjerava se preko Varde (skretanje za naselje Rodoč), iz pravca Širokog Brijega u naselju Polog skretanja na izgrađenu (makadamsku) obilaznicu prema križanju Varda.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor. Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, na GP Gornji Brgat promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom, saopćeno je iz AMSBiH-a.

