Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Nevenko Herceg izjavio je kako je, nakon nedavno održanog sastanka na kojem su približena stajališta Vlade i sindikata, postignut konačan dogovor o Kolektivnom ugovoru o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području HNŽ-a.

Po njegovim riječima, na sutrašnjoj sjednici županijska Vlada bi trebala dati suglasnost na tekst Kolektivnog ugovora, nakon čega će ga zajednički i potpisati.



- Svjesni kako samo zadovoljan prosvjetni djelatnik može dati maksimum u obavljanju odgojno-obrazovnog procesa, poduzeli smo sve potrebno kako bi se, uz osiguranje boljih uvjeta u našim školama, poboljšao materijalni položaj naših učitelja, nastavnika, profesora i drugih dionika sustava obrazovanja. Na osobit način raduje me činjenica da smo pregovore vodili u duhu socijalnog partnerstva, međusobnog poštovanja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih - poručio je predsjednik Vlade HNŽ-a.



Kolektivnim ugovorom predviđa se rast plaća za 15 posto u iduće tri godine, odnosno 5 posto od 2019. do 2021. godine.



Radi se, objašnjava Herceg, o osjetnom povećanju plaća, čime su i naši socijalni partneri zadovoljni, a to povećanje ujedno znači i velika financijska izdvajanja.



- Ako uzmemo u obzir da se za sustav obrazovanja godišnje troši oko 82 milijuna maraka i da je osnovno obrazovanje najveći proračunski potrošač, onda je jasno da ćemo u sljedećim proračunskim godinama morati na nekim drugim stavkama uvesti i dodatne mjere štednje kako bismo mogli redovito, kao i do sada, izmiriti obveze po osnovu ovog kolektivnog ugovora, ali i onog potipisanog sa sindikatom srednjeg obrazovanja - ocjenjuje Herceg.



Dodaje također kako se ne smije se zaboraviti kako Vlada, kao poslodavac, pregovora o kolektivnom ugovoru i sa sindikatom policijskih službenika, a očekuju ih i pregovori sa sindikatom državnih službenika i namještenika.



- Time bi zaokružili proces pregovaranja o pravima i obvezama s jedne strane Vlade kao poslodavca, a s druge djelatnika ovih strukovnih sindikata. Ono što je kao poslodavac do sada preuzela, ali i ovo što će nadam se preuzeti, Vlada HNŽ-a će poštovati a isto očekujemo i od spomenutih socijalnih partnera - smatra predsjednik Vlade HNŽ-a.



Herceg ističe kako će se potpisom na Kolektivni ugovor i rješavanjem pitanja organizacijskih shema što je, također, tema sutrašnje sjednice Vlade, omogućiti provedba daljnih aktivnosti u vezi s početkom nove školske godine, osobito tu mislim na rješavanje problema oko 200 prosvjetnih djelatnika kojima je upitno puno radno angažiranje.



- Kao i do sada, Vlada će poduzeti sve što je u njezinoj moći da riješi taj problem, te iznova poručujem kako nema mjesta zabrinutosti – niti jedan prosvjetni djelatnik neće ostati bez radnoga mjesta- naglasio je Herceg.



Dijalog i kompromis na kojem smo gradili i gradimo naš odnos sa socijalnim partnerima, podjeća on, već je i ranije dao zapažene rezultate.



- Podsjetit ću kako je proračunskim korisnicima samo za sudske presude iz radnih odnosa u mandatu ove Vlade isplaćeno deset milijuna maraka od čega je značajan dio sredstava otišao i za presude prosvjetnih djelatnika, a riješili smo i pitanje 130 prosvjetnih djelatnika koji su godinama radili honorarno, na način da su dobili ugovor za rad na neodređeno vrijeme - dodao je predsjednik Vlade HNŽ-a.



Plaće su, podsjeća, uvijek na računima prosvjetnih djelatnika i drugih proračunskih korisnika između 6. i 8. u mjesecu te podsjeća kako Vlada HNŽ-a radi i na pilot- projektu „e-učionice“ u koji se krenulo s ciljem poboljšanja i osuvremenjivanja nastavnog procesa te preuzeli su i obvezu financiranja prijevoza učenika za što na godišnjoj razini izdvajaju tri milijuna maraka.



Također, kroz Projekt energetske obnove, u što u do sada uložena značajna proračunska, donatorska i povoljna kreditna sredstva, u ovom mandatnom razdoblju, obnovljeno ili izgrađeno je, kaže, više od 20 školskih objekata i školskih športskih dvorana.



- Aktivnosti kojem sam spomenuo, a koje su samo dio onoga što smo poduzeli kada je u pitanju poboljšanje uvjeta obrazovanja u HNŽ-u, potvrda su opredijeljenosti Vlade da našoj djeci osiguramo uvjete dostojne XXI. stoljeća, a njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima dobre materijalne i statusne uvjete kako bi se mogli u punom kapacitetu posvetiti kvalitetnom poučavanju i obrazovanju učenika - poručio je predsjednik Vlade HNŽ-a Nevenko Herceg.



Herceg podsjeća kako je Vlada HNŽ-a, iako nije poslodavac u zdravstvu, svim svojim kapacitetima pomogla proces pregovaranja između poslodavaca - menadžmenta zdravstvenih ustanova (bolnica i domova zdravlja) i strukovnih sindikata u djelatnosti zdravstva o njihovim međusobnim pravima i obvezama.



Potpisanim kolektivnim ugovorima, uz puno suglasje menadžmenta zdravstveni ustanova, dogovoreno je povećanje plaća i u zdravstvu, a obvezu osiguranja sredstava preuzeo je menadžment zdravstvenih ustanova koje se inače financiraju iz sredstava izvanproračunskih fondova - zavoda zdravstvenog osiguranja.



- Kada je riječ o ovim izvanproračunskim fondovima, konkretno Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ u prošloj je godini ostvario povećanje prihoda što poslodavcu menadžmenta zdravstvenih ustanova omogućava osiguravanje dijela preuzete obveze po kolektivnom ugovoru, a drugi dio morat će osigurati boljim upravljanjem i ostvarinim uštedama će preusmjeriti u ispunjavanje svojih obveza kao poslodavca, s tim da te uštede ne smiju biti na teret prava pacijenata - objašnjava Herceg.



Ponovio je kako će, iako nisu poslodavaci u sektoru zdravstva, pomoći na način da će kroz rebalans proračuna preuzeti otplatu starog kreditnog zaduženja za izgradnju SKB Mostar u iznosu 3 milijuna maraka koji je do sada vraćao Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ, a kao što znate, podsjeća Herceg, u cijelosti smo preuzeli obvezu vraćanja novog kredita Saudijskog fonda za razvoj za modernizaciju zdravstvenih ustanova na području HNŽ odnosno izgradnju Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te opremanje i modernizaciju Kantonalne bolnice dr. Safet Mujić i Javne ustanove Opća bolnica Konjic, u iznosu od 32 milijuna maraka.



