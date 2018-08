Adnan Ćerimagić, mladi Bosanac porijeklom iz Doboja, koji je postratni dom našao u Gralanici, a potom Berlinu, objavio je duži komentar na portalu "Politico", utjecajnom mediju u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Adnan Ćerimagić / 24sata.info

Ćerimagić je bio jedini iz Bosne i Hercegovine koji je tokom prošlog vikenda istupao na nekoliko panela u austrijskom mjestu Alpbah.



Tu su predsjednici Kosova i Srbije Hashim Thaci i Aleksandar Vučić objavili da intenzivno razgovaraju o razmjeni teritorija i tražili podršku Evropske unije za to.



Kako su nam prenijeli svjedoci, nakon Ćerimagićevog izlaganja reagirao je Vučić, koji je rekao da će odustati od ranije spremljenog govora "kako bi odgovorio mladom Adnanu", koji je - navodno - okrivio Srbe za ratove na prostoru bivše Jugoslavije.



U svom komentaru u "Politicu", mladi Bosanac se ne osvrće na tu epizodu.



Odmah na početku teksta on ističe da je apelirao na lidere Kosova i Srbije "da ne naprave fatalnu grešku destabilizacije cijelog Balkana".



- Nažalost, bojim se da je moj apel, barem do sada, naišao na zatvorene uši - napisao je Ćerimagić.



Prenosi da su Vučić i Tači "jasno rekli da su spremni na promjene granica kako bi se postiglo trajno mirno rješenje".



- Predstavnici EU rekli su da ih neće obeshrabrivati - naveo je Ćerimagić.



U komentaru on navodi da "ako ova ideja dobije na kredibilitetu te još jednom postane ostvariv politički program nacionalista širom regiona, imat će najužasnije posljedice po cijeli Balkan".



- Ako lideri Kosova i Srbije mijenjaju granice kako bi njihove države bile manje multietničke, šta sprečava ostale lidere da ne urade isto - zapitao je Ćerimagić.



Nadalje, smatra da bi sve postignute reforme i kako bi zapadni Balkan bio bliže EU, crtanjem novih granica bile ugrožene. U pitanje bi bio doveden i princip prava i boljitka manjina, gdje god se one na Balkanu nalazile.



- Zadatak naših generacija nije da pregovaraju o granicama, već da ih učine nevažnim. Da balkanske budu iste kao i evropske granice, poput onih između Tirola i Južnog Tirola ili Njemačke i Poljske.



Kako bismo to postigli, moramo uraditi puno posla koji stoji pred nama. Potrebno je izgraditi institucije koje će se temeljiti na vladavini zakona, ojačati naše demokratije, poboljšati slobodu medija i još mnogo toga.



To su izazovi na koje se politički lideri trebaju fokusirati, a ne prekrajanje granica i razmjena teritorija - naglasio je Ćerimagić.



(Avaz)