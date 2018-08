Novinari brojnih tuzlanskih redakcija i dopisništava na simboličan način dali su podršku brutalno pretučenom novinaru BN TV Vladimiru Kovačeviću.

Foto: Fena

Na Sonom trgu u Tuzli, u kafeu „Sloboda“, organizirali su protestnu kafu, poručivši da se napadi na novinare ne smiju tolerirati, ali ni nijemo promatrati.



Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković kazao je da napad na novinara BN TV Kovačevića slikovito pokazuje odnos društva prema „sedmoj sili“.



- Gotovo svakih sedam dana u BiH se dogodi napad na novinara. Od početka godine zabilježen je 41 napad na novinare i medijske ekipe. Gotovo da je postalo normalno da im se prijeti, nerijetko napada i oduzima oprema tokom obavljanja zadatka. Protiv sebe imamo čitavu armiju protivnika, počev od portira u nekoj firmi koji će vam tražiti ličnu kartu, do policajca koji će smatrati da vi ne trebate da stojite tu gdje stojite, pa do kabadahije koji će braniti svog političkog mentora – naglasio je Divković.



Istaknuto je da je veliki problem to što se novinari i novinarska udruženja uopće ne oglašavaju dok se ne dogodi incident. Novinari rijetko sarađuju, rečeno je, a povoda za angažman, solidarnost i jedinstvo ima itekako.



Također je naglašeno da veliki broj novinara radi za skromna primanja, da im status , pogotovo u privatnim medijima, nije trajno riješen, te da većina nema zdravstveno ili penziono osguranje. Ako su analitični i kritički nastrojeni, stalno su na meti političkih i ljudi iz vlasti, a nemaju nikakvu zaštitu.



-Da se okupljamo i drugim povodima, vjerovato bi i oni koji su protiv nas malo drukčije razmišljali. Podijeljeni smo nacionalno, po strankama, entitetima, kantonima, a onda i unutar samih medija, na javne medije, elektronske, printane, portale... Digitalizacija medija je poseban problem, jer danas svako može pokrenuti portal, pisati šta i kako hoće, a kada se treba uključiti u rješavanje statusnih i drugih problema, nema ih nigdje – zaključio je Divković.



Od nadležnih tijela države zatraženo je da se maksimalno posvete „slučaju Kovačević“, istraže ga, identifikuju nalogodavce i napadače i izreknu im najteže sankcije.



(FENA)