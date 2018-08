Na platou ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu danas će, s početkom u 12 sati, biti održano mirno okupljanje novinara zbog sve češćih napada na predstavnike medija u BiH. Neposredni povod je prekjučerašnji brutalni fizički napad na novinara BNTV Vladimira Kovačevića u Banjoj Luci.

Napad na Kovačevića je, međutim, samo jedan od mnogobrojnih ataka na novinare i novinarsku profesiju posljednjih mjeseci, čime im se prijetnjom i udarom na život onemogućava da rade.



Alarmantno je, ukazuju novinari, da nakon napada na njihove kolege nema „uspješno okončanih istraga“. Nema ni adekvatnih kazni i sankcija koje jesu propisane zakonom, ali zakon se u ovakvim slučajevima, očigledno, ne provodi.



Takav ambijent pogoduje i stvara prilike za nove napade na novinare i od njih pravi mete. Stoga, novinari bh. medija pozivaju nadležne da se ozbiljno pozabave istragom o napadu na kolegu Kovačevića, ali i da učine sve da do ovakvih situacija nikada više ne dođe.



U znak podrške kolegi Vladimiru Kovačeviću, novinaru BN TV-a koji je pretučen u Banjoj Luci, Klub novinara Mostar pozvao je sve novinare, ali i ostale koji mu žele dati podršku, na protestnu šetnju od Rondoa do Španjolskog trga.



Protestna šetnja počinje u 10.30 sati.



“Pošaljimo poruku da se napad na novinare ne može tolerisati”, navodi se u pozivu Kluba novinara Mostara.



Protestima zbog fizičkog napada na Kovačevića, danas će se, simbolično, u pet minuta do 12 sati, priključiti i zenički novinari.



Oni će se okupiti se na Trgu Alije Izetbegovića, ispred Robne kuće VF (bivša Bosanka), čime će izraziti solidarnost s napadnutim kolegom te upozoriti na činjenicu da napadi na novinare uglavnom prolaze nekažnjeno.

