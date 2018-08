Magla jutros smanjuje vidljivost u višim predjelima, kao i u kotlinama i uz riječne tokove. Na dionicama u usjecima i preko planinskih prevoja, upozorava se na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Danas počinju radovi na deminiranju terena na planinskom prevoju Oštrelj na magistralnom putu M-14.2 Bosanski Petrovac-Drvar. Svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja.



Polusatne obustave saobraćaja zbog deminiranja, aktuelne su radnim danima i na magistralnom putu M-14.2 Bosanski Šamac-Odžak u mjestu Prud od 08.00 do 16.00 sati, kao i na magistralnom putu M-14.1 Brčko-Bijeljina u mjestu Gredice od 07.00 do 14.30 sati.



Minerski radovi izvodit će se danas u mjestu Potpeć na magistralnom putu M-1.8 Šićki Brod –Srebrenik, zbog čega je od 11.00 do 15.00 sati moguća kraća obustava saobraćaja.



Sutra (29.08.) počinju radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno na ulazu u Bugojno. Za vrijeme izvođenja radova, saobraćaj teretnih vozila se obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila saobraćat će obilaznicom u neposrednoj blizini.



Sanacioni radovi u toku su na dionicama autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica i Kakanj-Visoko, kao i na magistralnom putu M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj (most preko rijeke Ljubine kod Srednjeg i Karaula). Na tim dionicama postavljena je saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.



Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

