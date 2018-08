Ministar za vjeru Velike Britanije Lord Bourne doputovao je danas u Bosnu i Hercegovinu kako bi razgovarao s preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici te bh. dužnosnicima i vjerskim liderima.

Foto: FENA

Posjetu britanskog ministra Bourna organizirala je britanska humanitarna organizacija "Remembering Srebrenica", a on je danas obišao različite objekte u Sarajevu koji svjedoče o vjerskoj raznolikosti grada.



Planirano je da ministar sutra posjeti Srebrenicu gdje će razgovarati s predstavnicima udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida i etničkog čišćenja u tom bh. gradu.



- Velika Britanija je veoma opredjeljenja da se događaji iz Srebrenice ne zaborave što smo radili tokom proteklih godina i to će se putem Ambasade i nastaviti jer je to nama veoma važno u smislu ostvarenja solidarnosti s bh. građanima - napomenuo je ministar za vjeru Velike Britanije.



U izjavi za medije naglasio je da je namjera britanske vlade da se događaji koji su za posljedicu imali masovna ubijanja uključujući i genocid u Srebrenici nikada ne zaborave u kulturnom i obrazovnom smislu



Ministar vjere Velike Britanije Lord Bourne osvrnuo se na nedavnu odluku Narodne skupštine Republike Srpske da odbaci Izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, kazavši da su ovi događaji u Velikoj Britaniji prepoznati kao slučaj genocida.



- Negiranje zločina poput holokausta i genocida u Srebrenici veoma je opasno. Moramo razumjeti da učimo lekcije iz historije, prepoznajući i nazivajući pravim imenom ono što se događalo - kazao je.



Stoga je zaključio da je veoma pogrešno i neomoralno negirati zločin genocida, ali zato je Vlada Velike Britanije i opredijeljena da doprinese sjećanju na Srebrenicu u cijelom svijetu.





(FENA)