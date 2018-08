Ljetni kamp "Ujedinjeni protiv ekstremizma", na kojem će djeca i mladi imati priliku družiti se i učiti od poznatih sportaša i kulturnih umjetnika, započeo je danas u Mostaru i trajat će do 31. augusta.

Foto: Fena

Ljetni kamp jedna je od najvažnijih aktivnosti projekta "No extremism" kojega realizira Centar za društvena istraživanja Global Analitika uz podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, a sami kamp okuplja djecu iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi proveli pet dana s poznatim sportašima, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare.



Djeca će imati priliku igrati nogomet, košarku, trenirati karate, a također sudjelovati na radionicama gdje će učiti o sportskim vrijednostima, prijateljstvu, toleranciji, miru i važnosti poštivanja drugačijeg.



Direktorica Global Analitike Anesa Agović kazala je kako ta organizacija zadnje četiri godine kontinuirano radi na prevenciji i suprotstavljanju svakom obliku ekstremizma.



- Ono što je najvažnije za istaknuti je upravo naše zadovoljstvo da nakon četiri godine realiziramo ovakav ljetni kamp koji na vrlo efikasan način doprinosi prevenciji i suprotstavljanju ekstremizma u našem društvu - kazala je Agović.



Dodala je kako je projekt "No extremism", koji započinje mostarskim ljetnim kampom, poseban jer okuplja veliki broj djece iz BiH, među kojima i djeca iz pojedinih gradova u kojima su zabilježena pojave ekstremnog ponašanja.



Savjetnik na projektu Safet Mušić kazao je kako su višegodišnja istraživanja pokazala da se u prevenciji negativnih društvenih pojava najviše može postići radom u lokalnoj zajednici s mladima i djecom.



- Posebno nam je zadovoljstvo što su većinom svi sportaši iz BiH podržali ovaj projekt te su svojim primjerima nama već poslali neke poruke te će sudjelovati na ovom kampu da pokažu djeci kako su i oni imali prepreke kroz život - istaknuo je Mušić.



Bh. paraolimpijka u alpskom skijanju Ilma Kazazić kazala je kako joj je velika čast biti dio projekta.



- Ovo je jedinstvena prilika da mladim ljudima i djeci dam neku motivaciju da se bave sportom ili nekim poslom kojim su oduvijek željeli, a nekako nisu imali hrabrosti to uraditi. Moja poruka svima njima, usprkos provokacijama i tome što im netko govori da nešto neće moći napraviti, je ta da ako imaju volju, jednostavno krenu i naprave to što žele - istaknula je Kazazić.



Psihologinja i predavačica na ljetnom kampu Vedina Ajanović kazala je kako svaka tjelesna aktivnost pridonosi mentalnom zdravlju, pa će tako djeca sudionici na ovom kampu, njih oko stotinu, uzrasta od 12 do 18 godina, imati priliku unaprijediti svoje tjelesno, ali i mentalno zdravlje, koje je temelj za razvoj kvalitetne osobnosti.



- Pored toga, osvrnut ćemo se na stigmu koja postoji prema osobama s invaliditetom. Razgovarat ćemo o tome kako trebamo biti tolerantni, prihvatiti drugog i drugačijeg, i uputiti poruku da su socijalizacija i građenje ljudskih odnosa temelj društva - kazala je Ajanović.



Projekt "Ujedinjeni protiv ekstremizma" do sad su podržali brojni sportaši, među kojima Džanan Musa, Milica Deura, Marica Gajić, Tomislav Cvitanušić, Adem Redžović i mnogi drugi, a neki od njih pridružit će se djeci i mladima na ovom ljetnom kampu.



(FENA)