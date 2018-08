Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik odbacio je bilo kakvu mogućnost da iza napada na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića stoji vlast u ovom bh. entitetu.

Milorad Dodik / 24sata.info

Posjetio je, kaže, Kovačevića u banjalučkoj bolnici, prethodno ga kontaktirajući telefonom.



-U razgovoru sa Kovačevićem sam rekao da odbacujem bilo kakvu mogućnost da iza ovog stoji vlast RS-a. Drago mi je da je i on sam rekao da to razumije i da i ne misli da je na toj strani krivac. Ponudio sam, ako smatra da je neophodno, da se dodatno zaštiti on i njegova porodica, da dodatno angažujemo policiju – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci



I svi drugi novinari će, dodao je, imati zaštitu od mogućih problema ove vrste.



Dodik je osudio napad na Kovačevića i dodao da zahtjeva od policije da zaštiti sve građane, a posebno novinare od bilo kakvih pritisaka, a posebno od fizičkih napada.



Jedan broj novinara danas se u znak podrške Kovačeviću okupio u blizini Palate RS-a, gdje je sjedište predsjednika.



(FENA)