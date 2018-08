Povratak hodočasnika iz Bosne i Hercegovine koji su ove godine obavili hadž, očekuje se 6., 7. i 8. septembra, potvrdio je za Fenu direktor Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH Nezim Halilović.

- Pokušavamo da sa kompanijom Turkish Airlines osiguramo dva ili tri leta do kraja augusta a u koje bi bile uključene hadžije po prioritetu - istakao je Halilović.



Podsjetio je da je avion iz Džede, sa 259 hadžija iz BiH i 20 hadžija iz Sandžaka 25. augusta sletio na Međunarodni aerodrom Sarajevo.



To je bio vanredni let za hadžije koje su imale potrebu za ranijim letom zbog poslovnih obaveza u dijaspori i domovini, ali i bolesti.



O zdravlju hadžija se 24 sata brine šest mobilnih ekipa, ljekari specijalisti i medicinske sestre/tehničari.



Vođa ljekarskog tima dr. Mohamad Akram Tamim je za Fenu kazao da osim "standardnih" bolesti kao što su lakše prehlade, temperatura, grlobolja, glavobolja, stomačne tegobe, hadžije nemaju većih zdravstvenih problema.



Petu islamsku dužnost - hadž, 2018./1439.hidžretske godine obavilo je 1.679 vjernika iz Bosne i Hercegovine.



