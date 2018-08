Vladimir Kovačević, novinar BN televizije koji je sinoć napadnut u Banjoj Luci, u stabilnom je zdravstvenom stanju, a njegove radne kolege zahtijevaju da policija u roku od 48 sati izađe s prvim informacijama o napadačima - rekao je šef banjalučkog dopisništva BN TV Željko Raljić.

Vladimir Kovačević / 24sata.info

Potvrdio je da je jutros predsjednik RS-a Milorad Dodik u banjalučkoj bolnici posjetio Kovačevića, koji nema preloma kostiju glave niti tijela, a nema ni krvnih podliva opasnih po život. Bit će mu urađen plastični zahvat na klinici za uho, grlo i nos.



-Hvala Dodiku na posjeti, ali bit ćemo mu još zahvalniji kada prestane da proziva, prijeti i označava novinare kao neprijatelje RS, jer oni nisu odgovorni za stanje u RS - rekao je Raljić.



Kazao je da će pokrenuti sve mehanizme pravne zaštite, jer napadači na Kovačevića moraju da budu otkriveni, a osim njih i oni koji su ih na to naveli.



I Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banja Luka je rekao da je rok do kraja sedmice da policija izađe s konkretnim informacijama u ovom slučaju.



- Ovo je granica koja je pređena i ubuduće nećemo tolerisati takvo ponašanje. Vladimir Kovačević ne zna šta je pozadina napada, ali očekujemo od policije to da istraži. Pozivamo sve medije u BiH da sutra objave, da li baner, flajer ili video isječak sa natpisom 'Stop nasilju na novinarima'. Pozivam kolege da se solidarišu, ovakav ambijent je za svaku osudu i nemoguće je raditi u ovakvim okolnostima - naveo je Vukelić.



Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković je dodao da je ovo 41. napad na novinare u ovoj godini.



-Meni ovo liči na organizovani teror linije 3P - politika, pravosuđe, policija. Ovo je odavno prevršilo svaku mjeru, ovo je pokušaj ubistva. Iskustva iz dosadašnjih slučajeva ne daju povoda za optimizam, svi smo sa metom na čelu. Pozivam kolege iz svih redakcija da sutra na određen način pokažu, da zatamne ekran, da pošalju poruku dosta napada na novinare. Bojim se da ovo nije kraj, izbori se zahuktavaju, mnogima ćemo zasmetat - naveo je Divković.



(FENA)