Iako je hladno vrijeme i jake kiša cijeli dan pada, nekoliko desetina građana se i večeras okupilo na Trgu Krajine u centru Banjaluke i dalo podršku Davoru Dragičeviću u borbi da sazna istinu o ubistvu njegovog sina Davida.

Foto: BN

Davor je rekao da je večeras 154. veče kako se okupljaju i najavio da će jednog dana uzeti pravdu u svoje ruke, a da oni uzmu šta hoće.



"Zločince interesuju samo pare, nemaju ni djecu, ni drugove, ni kumove. Moje dijete su oteli, silovali, masakrirali i ubili nečasni pripadnici MUP-a", rekao je Davor.



On je upitao gdje su sada časni i pošteni pripadni MUP-a, te konstatovao da ih nema.



"Predsjedniče RS, premijerko i svi mistri, pozicijo i opozocijo ne riješi li se organizovano ubistvo mog sina, mijenjam adresu i dolazim ovdje kod svog sina", poručio je Davor i ponovio da ako se ne riješi ubistvo da će se 5. oktobra preseliti na Trg, a za sve što se poslije toga bude dešavalo biće krive ubice i saučesnici.



"Svim saučesnicima i ubicama dabogda vam se sjeme zatrlo. Davor vam nikada neće oprostiti svog Đakca" rekao je on na kraju večerašnjeg skupa.



Građani okupljeni oko grupe Pravda za Davida poručili su da ostaju do kraja na Trgu Krajine.



(BN)