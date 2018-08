Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine vratila se ovog vikenda iz Medine , a direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH muderris Nezim ef. Halilović navodi da je i ove godine sve prošlo bez većih problema te da su tradicionalno bh. hodočasnici dostojanstveno predstavljali svoju državu.

Foto: Nisvet Mujanović

- Bez obzira na probleme s kojima smo se suočili kao organizatori sa saudijskom agencijom, koja nije ispunila svoje ugovorne obaveze, te smo u posljednjem trenutku potpisali novi ugovor s Turkish Aairlinesom, organizacija je ipak bila na visokom novou, a to svjedoče i ovogodišnje hadžije, osim pojedinaca koji putem društvenih mreža iz njima znanih razloga to pokušavaju devalvirati - kazao je Halilović Feni.



Naglašava da su lokacije hotela u Medini i Meki, nivo smještaja, hrana, autobuski prijevoz i drugo bili na većem nivou nego predhodnih godina.



- Sve smo učinili da hadžijama pružimo najbolje što možemo i u tome smo uspjeli - istakao je Halilović.



Podsjeća da je ove godine hadž obavilo 1.679 hadžija, a da je prva grupa od 259 stigla kući.



- Došlo je i 20 hadžija iz Sandžaka i to su hadžije koje su imale poslovne obaveze i hadžije koji spadaju u kategoriju težih bolesnika - dodao je Halilović.



Jedan od hadžija koji je stigao u prvoj grupi je i Nisvet Mujanović. Osim manjih problema sa tamošnjim organizatorima, navodi da je sve prošlo u najboljem redu.



- Sve je bilo za pohvalu zahvaljujući našim organizatorima koji su nas vodili iz BiH. Muderris Halilović nije spavao. Bdio je nad potrebom svakog hadžije i ničim nije pokazivao da mu je to teško i tako je godinama - kazao je Mujanović Feni.



Naglašava da se osjeti srdačan doček Bosanaca i Hercegovaca, zbog prethodnika koji su kreirali takvu sliku bosanskog hadžije u očima arapskog svijeta.



- Rado nas puštaju u saf ispred uz povik 'Bosna, Bosna', počaste hurmom ili čašom Zemzem vode. Neupućeni pitaju 'Traje li još rat u Bosni?' - navodi Mujanović, dodajući da je bio ponosan bh. hadžija.



Ističe da ovaj put zahtijeva skrušenost, suzdržanost, iskrenu želju te da se krajnjim ciljem moraju pravdati sve eventualne nedaće i problemi.



