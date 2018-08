U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje jače naoblačenje koje će u usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Ilustracija / 24sata.info

Već u jutarnjim satima oblačno u Krajni, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Do sredine dana postepeno naoblačenje u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini oblačnost umjerena do pretežna. Vjetar umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini veći dio dana vjetar južnog smjera. U poslijepodnevnim satima vjetar će u Hercegovini promijenuti smjer na sjever.



Temperatura zraka u Krajni, zapadnim i sjevernim područjima Bosne između 14 i 19 atepeni. U centralnim i istočnim područjima najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, s početkom padavina temperatura u opadanju. Na jugu zemlje jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna između 25 i 29 stepeni.



U Sarajevu sunčanije prijepodne. Naoblačenje i kiša se očekuju sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 24, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



U Hercegovini je danas bilo sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Bosni je prijepodne bilo sunčano. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne su registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 16 steoeni, Bihać 22, Ivan-sedlo 24, Livno, Sanski Most i Sarajevo 28, Gradačac i Zvornik 29, Banja Luka, Brčko, Bugojno, Doboj, Prijedor, Trebinje i Tuzla 30 i Mostar 32 stepena.



(FENA)