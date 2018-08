Akcija šišanja i doniranje kose u sklopu projekta „Tvoja kosa – moja kosa“, koju Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka danas od 12.00 do 18.00 sati provodi u holu Tržnog centra „Džananović“ u Zenici, već na startu je naišla na dobar odziv Zeničana.

Donatore kose šišaju profesionalni frizeri Sekcije frizera Udruženja privrednika Zenica, a akciju, koja se provodi uz podršku Ambasade Švicarske u BiH, ustupanjem prostora u svom tržnom centru, podržalo je i zeničko preduzeće „Džananović“ te Amra Silajdžić- Džeko.



- U okviru ovog projekta imamo akciju doniranja i prikupljanja kose za izradu perika za djecu koja su privremeno ili trajno izgubila kosu. To je jedno ortopedsko pomagalo, koje im pomaže da se što lakše nose sa gubitkom svoje kose.



Bitno je napomenuti da kosa treba biti suha, čista, hemijski netretirana, nefarbana i minimalno duga 30 centimetara - napominje Nermina Ćuzović, koordinator akcije, koja dodaje kako su do sada imali nevjerovatan odziv.



- Što se tiče ljudi u BiH pa i šire, imali smo donacije kose iz Ukrajine, mnogih zemalja Evrope- čak i do Aljaske. Ljudi nam šalju kosu poštom, donose i lično na vrata Roditeljske kuće u Sarajevo. Stvarno smo imali jako veliki odaziv, ponajviše djece do 18 godina i to nas jako veseli - ističe Ćuzović.



Ona napominje du su tu kampanju počeli još 1. oktobra 2017. godine te da im je Zenica peta stanica na kojoj prikupljaju kosu. Do sada su, kazala je Ćuzović, bili u Tuzli, Bihaću, Vitezu i Tešnju.



