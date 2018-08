Sjedinjene Američke Države (SAD) promjenom ambasadora neće mijenjati politiku prema Bosni i Hercegovini, koja im nije u glavnom fokusu interesovanja – ocijenio je danas za Fenu profesor Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci Miloš Šolaja.

Miloš Šolaja / 24sata.info

Podsjeća da smjene ambasadora, nakon istekla mandata, u principu ne znače i promjene politika jedne zemlje prema drugoj, već su uobičajena stvar i u tom pogledu ne treba im davati veliki značaj.



- Neko može to da iskoristi, u slučaju pogrešno procjenjene politike, ali mislim da se neće desiti da SAD mijenja politiku prema BiH – kaže Šolaja.



Američki predsjednik Donald Trump objavio je prije dva dana namjeru da nominira Erica Georgea Nelsona za narednog ambasadora SAD-a u BiH, a Šolaja ističe da taj američki diplomata u BiH dolazi s jedne relativno visoke pozicije u administraciji vanjske politike, što može dati određeni značaj BiH.



- To više znači da je problem složeniji i komplikovaniji, nego što je to slučaj za neke druge zemlje. A sve ostalo je stvar vanjske politike SAD-a koga će postaviti za ambasadora. Na našim prostorima se decenijama pogrešno percipiralo da ambasadori vode neku svoju politiku, a to je prenaivno i pogrešno shvatanje. Ambasador je postavljen da bi provodio politiku svoje zemlje – zaključio je profesor Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci Miloš Šolaja.



Nelson bi trebalo da zamijeni ambasadoricu SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, koja je na toj funkciji od 2015.godine.



(FENA)