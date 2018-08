Građani u Bosni i Hercegovini su podijeljenih stavova kada je u pitanju priključenje NATO savezu i ta podrška se mijenja zavisno da li su anketirani iz Sarajeva, Mostara ili Banje Luke, pokazalo je istraživanje banjalučkog Udruženja „Centar za lobiranje“.

Za pristupanje BiH NATO-u izjasnilo se 56 posto od ukupno 700 anketiranih tokom ovog mjeseca, za vojnu neutralnost je 37 posto, a sedam procenata bi da BiH uđe u neki drugi vojni savez.



U Banjoj Luci je najveća podrška za vojnu neutralnost (76 posto), za BiH u NATO savezu izjasnilo se 13 posto anketiranih, a 11 procenata je za novi vojni savez.



Anketiranje građana Sarajeva je pokazalo da je za NATO 72 posto građana, a za taj vojni savez je u Mostaru 74 posto građana, pokazalo je istraživanje.



Da je neutralnost mnogo skuplja nego uključivanje u vojne saveze, smatra Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.



Za jednu malu zamlju, posebno u ovo turbuletno stanje na međunarodnom planu, nephodno je, kaže, da bude dio nekog saveza kako bi najbolje zaštitila svoje i interese građana.



On je, danas u Banjoj Luci, uoči naučno-stručne konferencija o temi "Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci", rekao da bi BiH imala ekonomske benefite od ulaska u NATO savez, a troškovi i profilisanje Oružanih snaga BiH bi bili u skladu sa sistemom tog vojnog saveza, dok bi posebni dobitak bio na međunarodnom planu.



Mane, kaže, mogu biti izloženost onima koji su protiv NATO alijanse, gdje se zajednički, a ne pojedinačno odlučuje o određenim pitanjima.



Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Miloš Šolaja kaže da BiH nema jedinstven pogled na pitanja bezbjednosti i odbrane, što znači da je u stanju Gordijevog čvora i pitanje je da li ga neko može da presječe.



- Činjenica je da je u jednom periodu put prema NATO-u bio zajednički put BiH, te da je bilo dosta saglasnosti za to, ali je i činjenica da su interesi u međuvremenu promijenjeni i da je, između ostalog, i NATO savez napravio neke greške, koje su odvratile RS od snažnijeg učešća na putu ka toj vojnoj alijansi – rekao je Šolaja.



Ima, kaže, dosta razloga da se pokuša naći šta je to bezbjednosni kompleks BiH i kako ga realizovati u međunarodnim odnosima.



Direktor Evro-azijskog bezbjednosnog foruma iz Beograda Mitar Kovač smatra da bi bilo dobro da BiH ostane samo na Partnerstvu za mir, političko-vojnom programu NATO saveza usmjerenom ka stvaranju povjerenja između zemalja članica NATO-a i drugih država.



- Konferencija "Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci" je organizovana kako bi se čula argumentovana rasprava o strateškim pitanjima koja se odnose na vojnu neutralnost ili članstvo u NATO, s posebnim akcentom na identifikovanje prednosti i nedostataka jednog i drugog koncepta - rekla je Daniela Đerić, predsjednica Skupštine Udruženja "Centar za lobiranje", koje je organizator tog skupa.



