Dan nakon odluke bh. vlasti koja je podigla političku buru, Zahar Prilepin za RTRS se na uručenu odluku nasmijao. Kaže da, osim u BiH, takvu zabranu nigdje nije dobio.

BH “njet” za ruskog pisca Zahara Prilepina na graničnom prelazu Rača, uz obrazloženje da je teroristička opasnost i prijetnja po međunarodne odnose BiH, jeste smiješna odluka. Uprkos lošem iskustvu na bh. granici, dan poslije zabrane poručuje da je riječ o nesporazumu. Nema loše mišljenje i ne želi da upire prst u potencijalnog krivca.



"Rekli su mi: `Izvinite, ne možemo vas propustiti`. To su mi rekli i pružili papir na kojem piše da sam prijetnja po međunarodnu bezbjednost. Na to sam se samo nasmijao", rekao je Prilepin.



Prošlogodišnji dobitnik "Andrićeve nagrade" za životno djelo, počasni gost Kustendorfa, jedan od najčitanijih pisaca u Evropi, sličnu situaciju kao na bh. granici, do sada nije doživio iako je, ističe, putovao evropskim zemljama. Ne krije da je donedavno bio vojnik i učestvovao u sukobu na teritoriji Ukrajine i Donbasa, te smatra da bi zabrana mogla da bude s tim povezana.



"To treba pitati ljude koji su donijeli takvo rješenje, možda to ima veze sa tim što sam ja dugo bio vojnik, ali oni to znaju. Nikada nisam imao ovakav problem. Putovao sam u više zemalja, u Njemačku, Francusku, Švajcarsku, Italiju... Ukrajina jeste tražila da mi se zabrani ulazak, ali nikada niko na to nije reagovao", ističe Prilepin.



Dan nakon neugodnog susreta sa bh. graničarima Prilepin, u pomirljivom tonu, ne želi da se smatra žrtvom komplikovanih odnosa unutar BiH.



"Politike dolaze i odlaze, mijenjaju se, a knjige ostaju. Oni ovim na neki način čak i prave reklamu nama, ruskim piscima, i hvala im na tome", dodaje ruski književnik.



Zahar Prilepin, najčitaniji ruski pisac u prošloj godini čija djela su prevedena na više od 20 svjetskih jezika, trebalo je, na poziv Narodne i univerzitetske biblioteke Srpske, da učestvuje u Banjaluci na svečanostima u čast Petra Kočića.



