Vareško jezero ''Nula'' najveći je bunar pitke vode u Bosni i Hercegovini, a ljubitelji prirode od njega pokušavaju napraviti privlačnu turističku destinaciju, da ne služi samo lokalnom stanovništvu za kupanje tokom ljetnih dana.

Foto: Fena

Iako ambijent u okolini odudara od ljepote jezera, predsjednik vareškog udruženja ribolovaca Ilhan Klančević navodi da su Varešani navikli na takvo okruženje, te da taj nedostatak pravdaju činjenicom da se kupaju u vodi koja se može piti.



Kvaliteta vode potvrđena je sa dva ispitivanja, a posljednje je urađeno prije nekoliko mjeseci.



- Mi smo navikli, ali turiste ne možemo privuči u ovim okolnostima. Smatram da s ovim jezerom možemo zaraditi i promovirati se, ovo je jedna od najznačajnijih vareških destinacija, jer je ovo najveći bunar pitke vode u državi, vjerovatno i šire - kazao je Klančević Feni dodajući da je jezero poribljeno i bogato ribom te da može služiti i za ribarska natjecanja.



Naglašava da trenutno nema ozbiljnijih planova za uređenje ambijenta, te da se sve svodi na aktivnosti ribara i ljubitelja prirode, a da su posljednje značajnije aktivnosti rađene krajem devedesetih godina, kada je napravljen kompletan plan uređenja, ali je novac preusmjeren u druge svrhe.



- Od tada nismo imali značajnih koraka, ali oni koji vode ovo jezero i prirodu u kontinuitetu nastoje da to promijene - rekao je Klančević.



Jezero nije prirodno i nastalo je prije gotovo 30 godina na površinskom kopu bivšeg rudnika ''Smreka''. Podzemne vode i jedan potok su ga napunili. Dok je rudnik radio voda je izbacivana pumpama, međutim prestankom rada rudnika došlo je do punjenja površinskog kopa rudnika i nastanka jezera.







- Bez obzira na nastanak, jezero je sigurno i za sve ove godine nije bilo obrušavanja, ali ipak mi koristimo samo dio koji je sto posto siguran - dodao je Klančević.



Iz vareškog turističkog centra naglašavaju da je potencijal za iskorištavanje jezera u turističke svrhe ogroman.



- Iz iskustva vođenja grupa turista u obilazak jezera, posebno stranih, mogu reći da nikoga nije ostavilo ravnodušnim i da su svi bili oduševljeni izgledom jezera, ali također su skoro svi imali zamjerke upravo na to što potencijal jezera nije iskorišten na puno kvalitetniji način - kazao je Feni Almir Čikmiš iz Turist info centra Općine Vareš.



Navodi da Varešani, ali i stanovnici okolnih mjesta, koriste jezero za kupanje.



- Varešani imaju poseban odnos prema jezeru "Nula", za njega su jako vezani i slobodno mogu reći ponosni na naše jezero. Teško možete naći osobu koja je posjetila Vareš, a da nema fotografiju vareškog jezera. Ljudi jezero posjećuju, ako ne zbog kupanja, ribolova, onda da šetaju do njega, fotografišu ga. Jezero predstavlja posebnu atrakciju zimi, kada cijela površina jezera zaledi - naglasio je Čikmiš.



Dodao je da ideja za popularizaciju jezera ima, ali da je problem još u privatizaciji rudnika te da i dalje postoji konfuzija oko toga šta kome pripada.



Jezero ''Nula'' se nalazi u blizini centra Vareša, na manje od pet minuta vožnje.





(FENA)