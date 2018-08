Na banjalučkom Trgu Krajine i večeras je održano okupljanje na kojem Davor Dragičević, otac tragično stradalog Davida Dragičevića i grupa Pravda za Davida 152. dan traže istinu i pravdu.

Arhiv / 24sata.info

"Danas sam bio u Sarajevu, u Agenciji SIPA i predao dokumente koji će biti predati Tužilaštvu BiH", rekao je Davor Dragičević, nakon čega je pročitao imena ljudi protiv kojih je danas podnio krivičnu prijavu. Kako je naveo, prijavu je podnio za sada protiv 13 lica, uključujući i rukovodioce MUP-a RS, a ima ih prema njegovim riječima 82.



Navodi se da su prijavljeni zbog udruživanja radi vršenja krivičnih djela, prikrivanja ubistva i ubica, ometanja dokazivanja i slično.



Kako je naveo, dao je rok da do 05.10 svi sa liste budu uhapšeni i procesuirani, a ako do tada toga ne bude, on će doći na Trg i više neće ići kući, dok lično on ne istjera istinu i pravdu.



"Besa je besa, ja ću to uraditi za svoje dijete, pa ćete vidjeti onda kako će sve završiti.“!, uzviknuo je Davor Dragičević.



Dragičević je potvrdio i da evropski stručnjaci stižu u ponedjeljak u Banjaluku, te da od njih očekuje da slučaj ubistva njegovog sina rasvijetle i da se konačno zakon počne tumačiti kako treba.



Nakon šest dana potrage, Davidovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas.

(24sata.info / NN)