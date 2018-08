"Dajemo sedam dana roka nadležnima da nešto urade, ako se to ne desi građani će se sami organizovati", jedna je od poruka koja se mogla čuti na sastanku koji je organizovan oko sigurnosne situacije u Mostaru, a posebno u južnim predgrađima i naselju Opine.

Arhiv / 24sata.info

Esmir Živojević, koordinator privrednika Industrijske zone Bišće polje izrazio je žaljenje što na sastanku nema mnogo onih koji su pozvani, a nadležni su za rješavanje problema.



"Nema šta se ne radi, galame, tučnjave, stalne paljevine. Meni se dešavalo da mi hotel napusti cijeli autobus gostiju, možete zamisliti koju štetu trpim sam, a koliko kolege ugostitelji i hotelijeri u južnom dijelu grada. Fasadu sam nedavno platio sedamdeset hiljada KM, sada ne vrijedi ni marku. Kompletan interijer na dva sprata mi je uništen. Pitam se ko će to meni platiti", kazao je Živojević.



Problem je adresiran ponajviše na stranu policije, a Živojević kaže kako na njegove pozive za regovanjem, policija odgovara da je dosadan.



"Mi privrednici smo se dogovorili s udruženjima građana sa svih područja Mostara, ako za sedam dana se ne riješi problem, mi od petka sljedećeg preuzimamo stvar u svoje ruke. Odlično poznajemo zakon i znamo koju su nam prava. Ovo je problem istočnog dijela Mostara, nije zapadnog. Na zapadnoj strani nema nigdje ni šatora ni pružene ruke. Ako nadležni neće, mi ćemo riješiti problem", kazao je Esmir Živojević, naglasivši kolike dadžbine plaćaju privrednici svim nivoima vlasti, a kako ona ne reaguje kad su ugrožena njihova osnovna prava.



Na sastanku je bio prisutan i Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine HNK, koji je isto na početku svog izlaganja kazao da nedostaju oni najodgovorniji, te da se bez njih teško može planirati konretna djelovanja.



"Ne bih želio da govorimo o nekim rokovima, jer ćemo ući u nešto što nećemo moći ispuniti. Ovo je ozbiljan problem koji sve nadležne institucije trebaju koordinirano krenuti rješavati. Mislim da u ovom roku treba da se napravi određeni akcijski plan, da nije odgovornost samo na MUP-u, da treba uključiti sve predstavnike nadležnih institucija", kazao je Špago.



Špago je pozvao policiju i druge nadležne službe kao što je Služba za strance da izvrše identifikaciju onih koji su naselili napuštena "Velmosova" skladišta.



"Ako policija može obezbijediti da u jednom dijelu grada nema prosjačenja, onda to može prenijeti i u drugi dio Mostara. Mislim da problem ima i političku pozadinu. Policija i nama često kaže da nema ljudi, ali sigurno može obezbijediti da jedna patrola stalo bude u južnom dijelu grada", kazao je na kraju.



Ranko Aničin, iz PS Mostar–Centar je odbacio tvrdnje da policija ne želi djelovati te kazao kako je problem prosjačenja isti u oba dijela grada. Ta tvrdnja izazvala je negodovanje kod većine prisutnih.



"Kod prosjačenja su najviše eksploatisana djeca, a tu policija ne može skoro ništa da poduzme. Centar za socijali rad radi od 8 do 16, koga da policija izvjesti poslije toga. Ne može policija tek tako da zgrabi dijete i dovede ga u stanicu. Maloljetniku ne možete ni prekršajni nalog napisati. Ovo je mnogo širi problem, policija će uvijek dati asistenciju svakoj instituciji koja to zatraži", kazao je predstavnik PS Mostar–Centar.



Sastanku je prisustvovao i Ćazim Lulić, predsjednik Udruženja Roma "Neretva" iz Mostara, koji je kazao da članovi udruženja imaju iste probleme kao i ostali građani Mostara te podržao zahtjeve koji su adresirani nadležnima.



Podsjećamo, građani južnih mostarskih naselja već duže vrijeme ističu problem narušene sigurnosti zbog novopridošlih osoba koje su nastanile napuštena skladišta firme Velmos. Situacija je eskalirala nakon napada na njihovog sugrađanina Mehu Volodera, a formirana je i koordinacija udruženja koja od vlasti traži institucionalno djelovanje.

(Klix)