U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 °C.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 °C.



(Avaz)