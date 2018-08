Poznati ruski pisac Zahar Prilepin ocijenio je kao presedan zabranu ulaska u BiH zbog toga što, kako mu je objašnjeno, predstavlja prijetnju za bezbjednost zemlje, te istakao da očekuje reagovanje i medija i Ambasade Rusije na ovaj incident.

Zahar Prilepin / 24sata.info

– Za mene je to čudno jer, iako u poslednje vrijeme nisam mnogo išao u inostranstvo, ove i prošle godine bio sam u Italiji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i nigdje nisam imao nikakve probleme. Ovo je za mene presedan da mi jedna zemlja u Evropi uskraćuje ulazak – naveo je ruski pisac.



Prilepin je rekao za “Sputnjik” da mu je predočen papir na kome piše da mu je 26. marta zabranjen ulazak u BiH, kao “čovjeku koji predstavlja prijetnju za bezbjednost i međunarodne odnose te zemlje”.



On je dodao da su se na graničnom prelazu prema njemu maksimalno korektno ponašali, ali su rekli da ga neće pustiti.



Prilepin je istakao da u BiH nije namjeravao da drži političke monologe, nego samo da govori o književnosti, budući da je u Srbiji dosta poznat kao pisac.



On pretpostavlja da je objašnjenje što je proglašen bezbjednosnom prijetnjom dosta jednostavno i banalno.



– Stvar je u tome što sam donedavno bio vojnik i učestvovao u sukobu na teritoriji Ukrajine i Donbasa. Možda je sa time povezano. A možda je neko napisao nekakvu prijavu. U drugim evropskim zemljama nisam doživio ništa slično – rekao je Prilepin.



Prema njegovim riječima, čudno je i to što je mnogo puta dolazio ovdje, više puta je bio gost srpskog režisera Emira Kusturice, a susretao se i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.



– Dolazio sam u ove krajeve 20-30 puta. I za mene je to neočekivano – dodao je Prilepin.



Odgovarajući na pitanje može li se zabrana ulaska u BiH objasniti time što jača borba sa ruskim uticajem na Balkanu, Prilepin je rekao da je možda i sa tim povezano zato što su ljudi s kojima je razgovarao “pošteno priznali” da on nije jedini na tom spisku i da se na njemu nalazi još imena ljudi iz redova ruskih biznismena, koji ne mogu da uđu na teritoriju BiH.



Prilepin je danas na putu za Banjaluku, gdje je trebalo da ima nastup i razgovara sa studentima u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci, zaustavljen na prelazu Rača, gdje je obaviješten da mu je zabranjen ulazak u BiH uz obrazloženje da predstavlja prijetnju za bezbjednost i međunarodne odnose zemlje, prenosi srpskainfo.



