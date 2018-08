Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić primio je članove kadetske reprezentacije BiH do 16 godina, koji su osvojili drugo mjesto na Evropskom prvenstvu B-divizije u Sarajevu i ostvarili plasman u A-diviziju.

Foto: 24sata.info

Ministar Kurić im je čestitao i zahvalio im što na najbolji mogući način predstavljaju BiH.



- Čestitam vam na uspjehu koji ste imali i ne sumnjam u uspjeh koji ćete imati u A-diviziji - kazao je Kurić.



Istaknuo je da će Ministarstvo kulture i sporta i Vlada Kantona Sarajevo uvijek stajati iza njihovih rezultata i podržavati ih da bi pravili još bolje rezultate.



- To je naše čvrsto opredjeljenje. Na vama ostaje budućnost ove države i sporta. Prema tome, mi smo tu da vam damo svu moguću podršku da ostvarite što bolje rezultate – poručio je ministar Kurić.



Prema njegovim riječima, država BiH bi trebala da preuzme jedan dobar dio finansiranja kad su u pitanju reprezentativne selekcije, bez obzira na to je li to košarka, rukomet... Dodao je da će na tome i dalje insistirati.



- Nama nije teško pomagati ovu mladost - zaključio je ministar Kurić.



Potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Sejo Bukva zahvalio je ministru na prijemu, istaknuvši da su "ovi momci baš pokazali da je ovo Bosna i Hercegovina, da su jedan dobar kolektiv".



- Naglasio bih da nismo imali boljeg ministra kulture i sporta. Ministar i ovo ministarstvo su uvijek podržavali reprezentaciju BiH. Ovo ministarstvo i Kanton Sarajevo su uvijek imali razumijevanja i ovom prilikom im zahvaljujem na podršci - kazao je Bukva.



Napomenuo je da se njihova pomoć ogledala u trenažnom procesu i finansijskoj pomoći.



Kapiten kadetske reprezentacije BiH Valentin Vidović je kazao da ovaj uspjeh predstavlja veliki poticaj da krenu dalje i da još više i jače treniraju, kako u klubovima tako i u reprezentaciji.



Reprezentativac Denis Halilčević je kazao da mu je drago da neko ima povjerenja u njih, dodajući da su ostvarili značajan uspjeh ulaskom u A-diviziju.



