Portal Vijesti.ba u posjedu je potresnih fotografija teške željezničke nesreće, u kojoj su život izgubile dvije osobe, a koja se sinoć dogodila na željezničkoj stanici Jablanica na Neretvi.

Foto: Vijesti.ba

Na mjestu nesreće prisutni su pripadnici policije, hitne pomoći, vatrogasci, istražni organi, kao i stručni tim ŽFBiH, te će željeznički promet na toj dionici biti obustavljen sve dok ne završi istraga koja je u tijeku.



Jedan od mještana, Hivzija Tufek za Vijesti.ba kaže da je to bio strašan udar.



- Bio sam ispred kuće kada se sve desilo, bio je to strašan udar, mislio sam da se ruši kuća. Poslije sam izvlačio tijela.



- Bili smo u čaršiji. Mislili smo da je auto,. Bilo je strašno, pod stresom sam još. Nismo spavali cijelu noć. Do dva sata su izvlačili ljude i pomagali tamo, kazala nam je Nezira Maslo.



Podsjećamo, u sudaru dva teretna vlaka smrtno su stradali zaposlenici Željeznica FBiH, T. F. (1971.) i Č. J. (1986.), dok je strojovođa K. H. (1983.) zadobio teške tjelesne ozljede te je prebačen u bolnicu u Mostaru.



Drugi strojovođa, J. B. (1968.) spasio se tako što je prije sudara iskočio iz lokomotive te nije ozlijeđen.



Željeznice FBiH obiteljima nastradalih zaposlenika uputili su sućut te su obećale pružiti svu potrebnu pomoć.



Po završetku istrage Željeznice Federacije BiH javnost će upoznati sa svim konačnim, relevantnim informacijama, navodi se u priopćenju.

(24sata.info)