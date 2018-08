Suđenje Radomiru Šušnjaru, kojeg Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za učešće u ubistvima 57 osoba na području Višegrada, pred Sudom BiH počet će sutra.

Ilustracija / 24sata.info

Suđenje Šušnjaru je trebalo početi 16. augusta ove godine, ali je, kako je to saopćeno iz Suda BiH, odgođeno zbog bolesti jednog od članova sudećeg Vijeća.



Šušnjar je optužen za učešće u ratnom zločinu počinjenom kada je u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti.



Optužen je da je, s drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) i paravojnih formacija, učestvovao u nezakonitom zatočenju, pljačkanju i zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik u kuću u Pionirskoj ulici u Višegradu, nakon čega je kuća zapaljena, a optuženi i drugi pripadnici VRS-a i paravojnih formacija su pucali iz vatrenog oružja na kuću kako bi spriječili civile da pobjegnu.



On je 24. juna ove godine izručen iz Francuske, a optužnica protiv njega je potvrđena u oktobru prošle godine.



Šušnjaru je dodijeljen novi branioc po službenoj dužnosti, advokat Dejan Bogdanović iz Bijeljine, kome nisu poznati razlozi zbog kojih je početak suđenja odgođen.



- Meni je na dva dana ranije stigla obavijest od sudije Enide Hadžiomerović koja je predsjednik Vijeća, u kojoj je rečeno da se ročište odgađa, a da ću o novom biti naknadno obaviješten - kazao je Bogdanović.



Advokat Slaviša Prodanović, prethodni branilac Šušnjara, u razgovoru za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) rekao je da je zbog loše komunikacije sa optuženim i njegovom porodicom otkazao saradnju.



- Nisam mogao da nađem komunikaciju sa njim i porodicom, jer je to jako ozbiljan predmet a oni to jako neozbiljno shvataju sve i ja sam im otkazao punomoć - istakao je Prodanović, javlja Birn.



(FENA)