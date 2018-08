Na Trgu Krajine u Banjaluci, 150. dan zaredom traži se pravda za Davida. Poruke - mir i dostojanstvo za istinu i pravdu.

Foto: BN

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, 150 dana zajedno sa građanima Banjaluke na Davidovom trgu, traži istinu o smrti svog sina i 150 dana od institucija ne dobija konkretne odgovore.



Zato je na kratko zaustavio saobraćaj u centru grada sa samo jednim pitanjem "Ko je ubio Davida Dragičevića?". Imao je još jednu poruku za predsjednika Srpske Milorada Dodika koji je najavio raspisivanje novčane nagrade od 500 000 maraka za saznanja o Davidovom ubistvu.



„Evo šta nam predsjednik RS nudi, to zakači na svog Igora i Goricu, moj sin nema cijenu i gurni sebi znaš gdje i ti i tvoji, David nema cijenu. Odakle vam 500 000 maraka da podijelite između sebe, da se rastalite, rastalili ste se na pres konferenciji, gospodo“, poručio je Davor Dragičević, otac pokojnog Davida.



Davidov otac je rekao da, ukoliko bude održana još jedna sjednica Narodne skupštine o ubistvu njegovog sina, i majka Suzana će stati pred poslanike.



„Na toj sjednici očekujem sve sa pres konferencije 26.3. sve saučesnike i ubice da sjede pred narodom u lajv prenosu gdje ću im ja svima reći ko je ubio, ko je naredio i zašto je David Dragičević ubijen. Svi ćete sjediti u skupštini sve i jedan“, ističe Davor.



Članovi grupe Pravda za Davida, koji su od samog početka uz Davora i njegovu porodicu, poručili su da će ostati uz njih do kraja.



„Snaga naroda se ne mjeri šatorima i na osnovu toga koliko je ražnjeva pečenja otišlo. Ne, gospodo. Snaga nas običnih malih ljudi se mjeri našom voljom željom i istrajnošću u borbi za istinu. Rekli smo već da mi nismo razularena banda. Mi smo pismeni i lijepo vaspitani ljudi, gospodo“, kaže Danijela Ratešić, grupa Pravda za Davida.



Pravda za Davida je kada djed od 70 godina ne propušta nijedan skup ali i kada jedan otac dođe ovdje i pita se „šta da je to bilo moje dijete“. Ljudima je dosta laži i mraka i zato nećemo odustati dok istina o Davidovom ubustvu ne izađe na vidjelo, poručeno je sa Davidovog trga.



(BN)