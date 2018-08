Neum, bosanskohercegovački gradić na moru, mogao bi ove godine oboriti sve rekorde po posjećenosti, odnosno broju turista. Ako i ne uspije, sigurno će se moći pohvaliti raznolikošću gostiju. Ima Francuza, Austrijanaca, Nijemaca, Italijana, gostiju iz zemalja regiona, ali i turista sa Malte i Australije.

Odlična pozicija



Tako kažu ugostitelji u Neumu. Njegova geografska pozicija interesantna je turistima zbog izleta do Dubrovnika, Mostara, Međugorja, Kravica, ali i Crne Gore. S obzirom na to da se promijenila svijest turista, niko više ne želi na jednom mjestu provesti sedam dana. Neumu sve to ide u prilog.



Kaže to i Luka Prkačin, prvi čovjek hotela “Sunce”, najboljeg i najposjećenijeg u ovom gradu.



- Sigurno da je to jedna od prednosti našeg grada kada su u pitanju dolasci ljudi prvi put. Oni koji su već bili u Neumu se vraćaju, mi po pet ili šest sezona u hotelu imamo iste goste i već sada imamo nekoliko ljudi koji su nas već sada obavijestili da dolaze i sljedeće sezone – kaže Prkačin.



Prostor za turističku sezonu u Neumu, kaže, treba tražiti u pred i postsezoni, koja, inače, traje sedam mjeseci.



Imamo u planu da radimo i Novu godinu. Dakle, to su neke situacije kada bismo sigurno mogli povećati ukupan broj ljudi u Neumu, odnosno popraviti tu krvnu sliku turizma u ovom gradu. Naravno, mi već sada moramo poraditi na infrastrukturi, jer ovakav Neum ne može primiti ovaj broj gostiju - dodaje direktor “Sunca”.



S pravom se može reći da je hotel “Sunce” najkompletniji u ovom gradu. Raspolaže sa 400 kreveta u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i apartmanima te savremenim ugostiteljskim sadržajima, konobom "Dionis", tavernom "Luna", restoranom, pivnicom, slastičarnom, kafe-barom, picerijom. Sve su sobe savremeno opremljene i imaju internet.



Gostima stoje na raspolaganju i savremeno opremljena recepcija s aperitiv barom, prodavnica suvenira, modni butici, stoni tenis, boćalište, teren za odbojku na pijesku, dječiji kutak, bilijar te ostale pogodnosti potrebne za odmor i rekreaciju.



Da se ne nervirate u potrazi za parking-mjestom, kojeg je u Neumu sve manje, hotel ima vlastiti parking sa 200 parking-mjesta te garažu sa 50 mjesta.



Bazen je posebna priča. Izgrađen prije nekoliko godina, upotpunio je sadržaj “Sunca”, a ukoliko vam se ne da do mora i poslije tuširati od slane vode, idealna je opcija.



Restorana, picerija, kafića, barova, hotela i hostela u Neumu ne manjka. Sigurno. Nešto poput Antalijske rivijere, gdje ne postoje stambene zgrade nego samo hoteli, pošte, banke i benzinske pumpe.



Jedan od restorana koji je svakako primamljiv turistima i koji vrijedi posjetiti je “Humska kuća”.



Šarmantan i ugodan restoran, smješten odmah prekoputa zgrade Pošte, u popularnoj silaznoj ulici prema rivi, a posjeduje i vlastiti parking. Prostrana vanjska terasa, nekoliko zasebnih etaža, stolovi za dvoje i ugodna unutrašnjost restorana osiguravaju visoke smještajne kapacitete. Svaki dio restorana dotjeran je u skladu sa prirodnim okruženjem u kojem se nalazi.



Bogata ponuda



Vrhunske i uvijek svježe namirnice sastavni su dio specijaliteta na jelovniku sa mediteranskom osnovom, laganom dalmatinskom kuhinjom, koja obiluje ljepotama koje na sto stižu ravno iz mora. Riblji i morski specijaliteti, poput škarpine, lubina, liganja, kamenica i prstaca dio su bogate ponude, uz veliki izbor rakova i školjki – pročita nam gospodin konobar o ovom restoranu.



Domaći turisti uistinu vole Neum.



- Ovo je naš jedini grad na moru. Duplo je jeftinije nego biti u Makarskoj, a more k’o more. Ne vidim neku drastičnu razliku između Makarske rivijere i Neuma. Možda je kod njih malo urednije – kaže Almin Dedić iz Visokog.



I momci iz Brčkog su zadovoljni, ali malo ih nervira nedostatak sadržaja kada padne noć.



- Slab je noćni život. Jedna-dvije kafane rade i to je to. Nema klubova, nema izlazaka do jutra - kaže Denijal Hadžić, koji je došao s drugovima Mehmedom i Ismarom.



Šetališta tik uz plažu idealna su za trgovce da iznesu sve i svašta, potrebno onima koji su došli da se odmore. Prodaju se šeširi, kreme, papuče, peškiri, a možete pojesti i plačinke ili sladoled.



Ima Neum neki svoj šmek.



Sve oči uprte u cestu



Cesta Stolac – Neum, duga oko 50 kilometara, kada se sagradi, bit će bajpas koji će sigurno pomoći Neumu i koji će tek onda prodisati punim plućima. I dok se turisti nerviraju na granici ili lome kola po Svitavi, sve su oči uprte u gradilišta oko Broćanca i Babinog Dola, gdje se trenutno izvode radovi, te na tunelu Oštrovac.



