Avio-kompanija "Ryanair" do sutra u ponoć prodaje karte po cijeni od 9,99 eura ka svim destinacijama sa banjalučkog aerodroma.

Arhiv / 24sata.info

Riječ je o putovanjima u novembru i do 15. decembra, a karte se mogu naći samo na internet stranici "Ryanair.com", saopšteno je iz ove avio-kompanije.



Avioni "Ryanaira" će sa banjalučkog aerodroma dva puta sedmično letjeti za Brisel, Stokholm i Memingem, a predviđena cijena karata za te destinacije je 19,99 eura.



Letovi počinju krajem oktobra.



U saopštenju kompanije Ryanair, a vezano za veliku akciju na cijenu karata za sve tri destinacije iz Banjaluke: Brisel, Memingen i Stocholm se navodi da akcija traje do sutra 23.08.2018. godine u ponoć.



Duško Kovačević, vd direktora preduzeća Aerodromi RS AD Banja Luka povodom ove akcije je izjavio da su presrećni što sarađuju sa aviokompanijom broj 1 u Evropi koja će nam svima otvoriti vrata u Evropu i Svijet u privrednom, turističkom, ekonomskom, sportskom i svim drugim segmentima.



“Rayaner nas je opet iznenadio sa izuzetno lijepom informacijom da se do 23.08.2018 godine u ponoć može kupiti karta za sve tri destinacije po cijeni od 9.99 EUR. Pozivam sve naše građane da iskoriste ovu izuzetnu priliku i da za po izuzetnoj cijeni otputuju u neku od destinacije prema kojoj Ryanair leti sa naseg aerodrome”, naveo je Kovačević.



(NN)