Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Arhiv / 24sata.info

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja upozorava se na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.



Radovi na deminiranju terena aktuelni su radnim danima od 08.00 do 16.00 sati na magistralnom putu M-14.2 Bosanski Šamac-Odžak (u mjestu Prud). U navedenom terminu dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 15 minutno propuštanje vozila.



Od puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se autoput A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica i Kakanj-Visoko, kao i magistralni putevi: M-6 Domanovići-Stolac (u blizini BP Rebac), M-18 Olovo-Kladanj (Karaula) i M-18 Semizovac-Olovo (most preko rijeke Ljubine kod Srednjeg).



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



Zadržavanja na graničnim prijelazima za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na području Hrvatske obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)