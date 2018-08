Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su institucije spremne da raspišu novčanu nagradu za one koji dostave informacije o stradanju Davida Dragičevića, ukoliko bi to pomoglo da taj slučaj bude riješen.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao da nije donesena odluka o tome, ali da se o njoj razmišlja.



Na pitanje novinara ko je ubio Davida Dragičevića, predsjednik RS-a je rekao da je to pitanje za tužilaštvo, a ne instituciju predsjednika, Vladu, pa ni policiju, iako je uključena u ovaj predmet.



"Vidimo da mnogi žele da to povežu na taj način. RS je učinila sve u skladu sa svojim kapacitetima, održana je sjednica Narodne skupštine", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



On je podsjetio da se i lično sastao sa porodicom Dragičević u namjeri da pomogne u rješavanju ovog slučaja.



Dodik je ponovio da odgovor na navedeno pitanje treba tražiti od tužioca, a ne od njega.



Upitan da li njegova današnja konferencija za novinare ima veze sa juče objavljenom bazom podataka Centra za istraživačko novinarstvo o imovini političara, Dodik je rekao da imaju pravo da se raspituju o njegovoj imovini s obzirom na funkciju koju obavlja.



On je naveo da je prije ove funkcije bio bogatiji nego što je danas, te da je lako izvršiti uvid u imovinski karton.



"Nikakva javna sredstava za vrijeme premijerskog i predsjedničkog mandata nisu korištena za bilo kakve porodične ili lične aktivnosti", poručio je Dodik.



On je dodao da su svi podaci o imovini navedeni u imovinskom kartonu koji je svaki političar dužan da potpiše prilikom kandidature.





(24sata.info)